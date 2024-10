Jugador colombiano narró el duro momento que vivió tras enterarse sobre su no convocatoria al Mundial de Rusia 2018: "Casi nos matamos con mi familia"

El último mundial al que la selección Colombia asistió fue en Rusia 2018. En aquella oportunidad, la tricolor quedó eliminada en octavos de final tras perder en la tanda de penales ante Inglaterra.

La convocatoria para dicha cita orbital tuvo a Falcao García, el goleador de la selección Colombia, que no pudo estar en Brasil 2014 por una lesión de ligamento cruzado.

Sin embargo, uno de los jugadores, que en ese momento se destacaba en el mediocampo, no fue convocado por el técnico de aquel entonces, José Néstor Pekerman, y recordó recientemente el duro momento que vivió al enterarse.

Se trata de Edwin Cardona, que actualmente juega en Atlético Nacional. El jugador antioqueño reveló la manera como se enteró que no sería parte de los convocados para Rusia 2018, pese a que le habían prometido su presencia en la nómina.

Cardona negó que su no convocatoria haya estado motivada por la suspensión que le impuso la FIFA tras un gesto racista en un juego amistoso ante Corea del Sur e incluso dio a entender que alguien cercano a la selección le aseguró su llamado.

“No porque yo ya estaba habilitado. Yo me reuní con unas personas en Argentina y me dijeron que tranquilo, que yo iba a jugar el Mundial”, narró Cardona en el Podcast La Zona.

El volante creativo contó que recibió una llamada en la que le confirmaban su no convocatoria, mientras se encontraba manejando por una vía de Medellín junto a su familia.

“Me llamaron de un número desconocido. La persona que estaba en ese momento encargada me lo dijo (que no iba al Mundial), yo solté el volante, no lo creía, y casi nos matamos con mi Familia”, sostuvo.

Tras su paso por Argentina, en Boca Juniors y Racing de Avellaneda, Cardona decidió volver a Colombia para jugar en América de Cali y actualmente viste los colores del equipo de sus amores, Atlético Nacional.