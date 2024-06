Jugadora le propinó un brutal puñetazo en la cara a su rival en pleno partido de fútbol

Una impactante imagen le está dando la vuelta al mundo, luego de que una de futbolista de la Selección Femenina de República Democrática del Congo protagonizara un repudiable acto de violencia en el encuentro amistoso que disputó contra el combinado de Marruecos.

El suceso que ha dado de que hablar se dio en el minuto 59 del partido amistoso con las ‘leonas del Atlas’ ganando 2-1, cuando la delantera del Galatasaray, Ruth Kipoyi, arrolló a la marroquí, Najat Badri.

La falta hizo que de inmediato la jueza del encuentro le sacara la tarjeta roja a la congoleña, quien se alegó y se llevó un empujón de la número 2 de la selección de Marruecos.

Ante el empujón, Kipoyi le reclama a su rival, por lo que algunas futbolistas marroquíes se ven en la obligación de interrumpir, sin embargo, cuando la jugadora Yasmin Mrabet llega al lugar, le propina un codazo a la congoleña, quien de inmediato le lanza un puño en la cara.

Tras el golpe, la marroquí cató al suelo y la jugadora de República Democrática del Congo tuvo que ser sacada a la fuerza por varias de sus compañeras del campo de juego ante la batalla campal que se formó por su reacción ante la sanción impuesta por la jueza.

Luego de que el partido finalizó, la jugadora terminó pidiendo perdón por redes sociales, asegurando estar arrepentida de su comportamiento en la cancha.

“Mis acciones de ayer no me representan como persona. Perdí la calma en un partido acalorado y actué de una manera que me decepciona a mí misma”, señaló la jugadora del Galatasary.

La futbolista añadió que “a Yasmin, en particular, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Espero que hoy te encuentras bien y solo te deseo lo mejor para el futuro. Lo siento”.

Por su parte, Yasmin Mrabet emitió un comunicado en el que aseguró que está adelantando los trámites legales correspondientes contra su rival, Ruth Kipoyi, porque esos comportamientos no “deben de aceptarse”.

“En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los amables mensajes que he recibido tras el partido de ayer. Este comportamiento violento no debe aceptarse. Durante la competición, pueden surgir desacuerdos y es probable que se acumulen tensiones, pero hay líneas que nunca deben cruzarse”, inició la jugadora.

La jugadora agregó en su escrito que este tema no depende solamente de las jugadoras “sino también los funcionarios y todos los profesionales involucrados en el fútbol femenino deben asumir la responsabilidad del desarrollo del juego y de la seguridad y el bienestar de las jugadoras. Esta situación debería haberse calmado en los primeros compases del primer partido”.

“El fútbol africano tiene un potencial increíble y todavía tiene un gran margen de mejora en todos los ámbitos del juego. Este incidente no debería eclipsar el crecimiento exponencial de nuestro fútbol en los últimos años. Los equipos africanos están apareciendo en el escenario mundial, y por una buena razón. Se están realizando los trámites correspondientes para informar de los acontecimientos pasados y de ahora en adelante solo estoy mirando hacia adelante”, concluyó.