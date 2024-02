La doble atajada del Dibu “el pulpo” Martínez que evitó el descuento del Sheffield United en la aplastante goleada que le propinó el Aston Villa

Aston Villa continúa con su buena campaña en esta edición de la Premier League y sigue en los primeros puestos de la tabla a cinco puntos del líder Liverpool y con las mismas unidades del Manchester City y el Arsenal, equipos que juegan mañana y podrían ampliar la diferencia.

Sin embargo, los ‘villanos’ están cuartos y asegurando boleto directo para la Champions League de la próxima temporada gracias a la buena campaña que vienen haciendo que este sábado se vio reflejada en la goleada que le propinaron al Sheffield United 0-5.

Un partido sin mayores dificultades para los dirigidos por Unay Emery que abrieron el marcador al minuto 12 por intermedio de John McGinn, al 16’ Ollie Watkins aumentó la cuenta, Leon Bailey se hizo presente con el tercero a los 20’, Youri Tielemans puso el cuarto al minuto 30’ y recién inició el segundo tiempo, al 47’, Alex Moreno marcó el quinto y definitivo.

Aston Villa no solo goleó a su rival si no que Emiliano ‘el Dibu’ Martínez, su arquero, no permitió que vulneraran su portería durante los 90 minutos y sacó el peligro que llegaba a su área.

Hubo una atajada increíble que se dio al minuto 78, cuando ya el partido iba 5-0 y el Sheffield United buscaba el descuento: Un cobro desde la izquierda que fue punteado por el defensa Anel Ahmedhodzic y Dibu reaccionó al ‘quemarropa’ y, desde el suelo, volvió a salvar a su equipo del rebote que quedó en los pies del rival.

Ahora Aston Villa, con aire en la camiseta por su buen presente, prepara su partido frente al Chelsea por la FA Cup para lograr su paso a la siguiente ronda del torneo, pero no será nada fácil, pues su rival es el Chelsea, quien no la pasa tan bien como su rival, pero tiene la ilusión de un título.