La espantosa lesión que sufrió un futbolista del Valencia en el partido contra el Real Madrid que provocó que compañeros y rivales se llevaran las manos a la cabeza

El Real Madrid se enfrentó al Valencia en la jornada 27ª de La Liga de España, un partido que ha dado de que hablar en las últimas horas luego de que el árbitro terminara el encuentro justo cuando los ‘Merengues’ marcaron el gol con el que podían desempatar.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti logró marcar el gol que los haría desempatar con el Valencia, Jude Bellingham fue el encargado de marcar el tanto del club merengue en el descuento, sin embargo, fue anulado al ser considerado “fuera de tiempo”.

Todo esto desató la polémica a nivel mundial, poniendo sobre la mesa un gran debate ante la anulación del gol con el que el Real Madrid pudo obtener la victoria frente al Valencia.

No obstante, todo esto se vio opacado por un suceso que ha mantenido preocupada y conmocionada a la comunidad internacional: la espantosa lesión del defensa del Valencia, Mouctar Diakhaby.

El defensa guineano del Valencia, Mouctar Diakhaby, se lesionó gravemente una de sus rodillas durante el encuentro del sábado.

Durante una pugna por el balón en la recta final del partido con el centrocampista internacional francés del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, este último cayó involuntariamente sobre el jugador valencianista (86), doblando su pierna derecha.

El jugador tuvo que ser atendido durante varios minutos, rodeados por sus compañeros de equipo e incluso rivales, algunos de los cuales se llevaban las manos a la cabeza ante la gravedad de la lesión.

Por medio de su cuenta de la red social X, Tchouaméni dijo "sentir profundamente lo ocurrido" y añadió que le desea “una rápida recuperación” al defensa guineano.

Ahora, tras conocerse la lesión, el Valencia emitió un nuevo comunicado en el que entregó un informe sobre el estado actual de salud del jugador, de 27 años.

“El jugador Mouctar Diakhaby sufrió una luxación de la rodilla derecha en el partido disputado ayer sábado en Mestalla frente al Real Madrid CF. Tras una primera atención médica, el central valencianista ha permanecido ingresado en el hospital para control clínico y está pendiente de la realización de nuevas pruebas”, señaló el club.

Por su parte, Diakhaby tomó sus redes sociales para enviarle un mensaje a quienes han estado enviando apoyo y pronta recuperación.

“Me gustaría agradeceros a todos los numerosos mensajes de apoyo que recibí ayer tras el partido contra la Real, que me conmueven y me dan fuerzas durante este calvario. Me gustaría agradecer especialmente a mi club, así como a todo el personal de enfermería que me atendió muy rápidamente en el hospital con amabilidad y compasión”, empezó diciendo el futbolista.

“Desafortunadamente, las lesiones son parte del juego y del deporte de alto nivel. La lucha será larga, pero estoy preparado para ello y haré todo lo posible para volver al campo lo antes posible y aún más fuerte. Hasta muy pronto”, añadió.

Formado en el Lyon, Mouctar Diakhaby llegó al Valencia en 2018 por 15 millones de euros y desde entonces ha disputado 177 partidos con el equipo español, actual noveno clasificado de La Liga.