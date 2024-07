La multa que tendrá que pagar Egan Bernal tras ser sancionado en la etapa 19 del Tour de Francia

El ciclista colombiano Egan Bernal participa en su quinto Tour de Francia, con la ilusión de poder hacer algo grande en el torneo galo.

Sin embargo, muchas veces las cosas no pasan como uno se las propone y es que el ciclista que cruzó la meta en el lugar 28, recibió un duro castigo por los organizadores del Tour de Francia en la etapa 19 y deberá pagar la siguiente suma de dinero.

Los organizadores de la competencia castigaron a Bernal con la multa de 200 francos suizos, equivalentes a 903.851 pesos colombianos, por el hecho de no haber portado su dorsal a la hora de cruzar la meta, algo de lo que todos se dieron cuenta cuando perdió la rueda del pelotón en el ascenso a Isola 2000.

Lo que pudo haber pasado es que el número 32 se le cayó en la Cime de la Bonnete, cuando estaba intentando mantenerse en el grupo principal, marcándole el pasó a su líder, Carlos Rodríguez, quien quedó de sexto lugar.

Esta no es la primera vez que el ciclista colombiano es multado en esta edición del Tour de Francia, ya que en la etapa 12 fue sancionado con 200 francos suizos por haber orinado en público.

El tour suele contar con espacios determinados en donde los deportistas pueden orinar. Sin embargo, el ciclista lo hizo en una zona que supera los límites impuestos por los organizadores del torneo.

Sobre su rendimiento, el colombiano aseguró: “Intenté tomar la escapada, pero no lo conseguí. Evidentemente, somos un equipo que llega al Tour con la ambición de al menos aspirar al podio en la general, a ganar etapas, pero no lo conseguimos. No salió como estaba previsto”.

Bernal, aseveró que, pese al resultado de esta etapa, lo volverá a intentar en la siguiente y que cuando termine el Tour, “se harán las autocríticas correspondientes, para poder determinar qué se puede mejorar”.

“Es el Tour de Francia, la carrera más difícil del mundo, y somos humanos, a veces nos sale mal. Bueno, otras veces no. Lo más importante, por el momento, es hacer todo lo posible para obtener resultados”, admitió Bernal.