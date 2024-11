La publicación del Rayo Vallecano que fue interpretada como un desplante para James Rodríguez: "Tiene que ser una broma"

La llegada del futbolista colombiano James Rodríguez al Rayo Vallecano no ha sido del todo placentera para los hinchas y seguidores del club español, esto debido a que el jugador no ha logrado la titularidad y no ha obtenido la visibilidad que debería tener.

Y es que desde su debut el 16 de septiembre ante el Club Atlético Osasuna por la quinta jornada de La Liga de España, el mediocampista cafetero ha ingresado como suplente, lo que ha motivado el inconformismo de los hinchas con las directivas.

Pese a que el técnico Iñigo Pérez dijo en una rueda de prensa que Rodríguez ha seguido los parones internacionales de todos los jugadores, argumentó la falta de titularidad diciendo: "Elijo los jugadores que creo que me van a acercar a la victoria, no significa que él no me pueda acercar, pero yo tengo que tomar decisiones".

El inconformismo de los seguidores del Rayo Vallecano queda pasmado en las redes sociales donde los comentarios no se hacen esperar, como fue el caso de una reciente publicación en la red social X que fue interpretada como un desplante para James Rodríguez.

En dicha plataforma digital, el Vallecas compartió una fotografía de los jugadores Isi Palazón y Pep Chavarría acompañada con el texto “Zurdas de oro”. El post generó una oleada de críticas por parte de los internautas que vieron la ausencia del zurdo colombiano como una falta de respeto tras su llegada al club luego de una importante racha en su carrera.

“Buenos futbolistas profesionales, pero publicar eso sin la verdadera zurda de oro James Rodríguez, tiene que ser una broma”, escribió un internauta. Mientras que otro apuntó contra el director técnico aduciendo que el administrador de las redes sociales del club también parece ser él porque no tuvo en cuenta a James en dicha publicación. “Íñigo Pérez también es el CM del Rayo”, dijo.

“O sea, tienes la mejor zurda de América y publicas a alguien que seguro son buenos tipos, pero que solo los conocen en su casa”, señaló otro.

James Rodríguez se unió al Rayo Vallecano luego de su destacada participación en la Copa América, en la que fue elegido como el 'Mejor jugador' del torneo y donde la Selección Colombia fue subcampeona tras caer frente a Argentina. El mediocampista colombiano de 33 años de edad regresó al campeonato español después de cuatro años de su salida del Real Madrid.