NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
México

"La responsabilidad recae sobre el gobierno en el que están operando estos grupos": coronel jubilado del Ejército de EE. UU. sobre uso de fuerza militar contra cárteles terroristas

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Claudia Sheinbaum descartó cualquier posibilidad de acciones de tropas estadounidenses en territorio mexicano.

La Presidente de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que fue informada previamente de la autorización que Donald Trump dio a los militares para actuar contra cárteles del narcotráfico latinoamericano.

Sheinbaum descartó cualquier posibilidad de acciones de tropas estadounidenses en territorio mexicano. “No, Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado. Absolutamente descartado", afirmó.

Al respecto, Manuel Supervielle, coronel jubilado del Ejército de los Estados Unidos, experto y consultor en Derecho Internacional y Seguridad Nacional, habló en El Informativo de NTN24.

o

“Estos grupos transnacionales organizados, criminales, bien sea de drogas o transferencias de armas, niños y mujeres, han estado operando por mucho tiempo y para reducir y controlarlos, depende del territorio soberano donde están operando”, dijo.

Supervielle aseguró que, si dichos gobiernos no están tomando las medidas adecuadas o, peor, están facilitando y participando y dirigiendo este tipo de actividad, entonces “si hay, dentro del derecho internacional y ciertamente dentro del derecho norteamericano, la habilidad de ir y tomar acción directa en esas circunstancias”.

Respecto a la reciente recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por la captura de Nicolás Maduro, Supervielle señaló la dificultad de tal operación, dado que Maduro probablemente se mantendrá dentro de Venezuela y rodeado de personas de confianza.

“Maduro se va a mantener con mucho cuidado de no viajar fuera de Venezuela y siempre estar dentro del círculo de las personas que son muy confiados de él”, aseguró.

“Si fuera capturado por los Estados Unidos, por alguien que se lo entrega a Estados Unidos, entonces tendría que ser juzgado en una corte federal en Nueva York”, agregó.

