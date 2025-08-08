Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

En un mundo que parece definirse cada vez más por lo que nos separa, todavía existen espacios que insisten en lo que nos une. Uno de esos espacios es el Jalsa Salana, un evento anual de los musulmanes donde líderes de distintas religiones, culturas y naciones se encuentran para dialogar, escucharse y aprender unos de otros.

¿Cómo puede el islam contribuir al entendimiento global? ¿Qué rol juegan la fe, la empatía y el diálogo en un mundo herido por conflictos, desinformación y muros invisibles? Este es el tema en Ángulo de NTN24.

Imam Marwan Gill, presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadia; Rocío Cortés, profesora de la Universidad Católica de Chile, y Pablo Gaggero, editor de la sección Mundo en el diario argentino de La Nación, analizaron este tema en Ángulo de NTN24.

VEA TAMBIÉN "No tenemos ningún tema pendiente que resolver con Colombia": Perú rechaza reclamo de Gustavo Petro por la soberanía de isla en el Amazonas o

“Es fundamental reconocer que hay diferencias de cualquier tipo”, señaló Marwan Gil, al tiempo que señaló que “cualquier manera de diálogo es imprescindible para superar nuestras diferencias”.

“Para nosotros como musulmanes, islam, literalmente, significa paz”, resaltó.

Por su parte, Rocío Cortés, profesora de la Universidad Católica de Chile, indicó que “con el mundo de las religiones abrahámicas somos religiones hermanas porque tenemos un origen común”. “Tenemos libros sagrados, el poder de la oración y la experiencia religiosa”, agregó.

VEA TAMBIÉN Gobierno de México acusa a Adidas de supuestamente plagiar un diseño indígena para sus nuevas sandalias o

“Se puede advertir el camino de tolerancia que ciertos grupos mayoritarios dentro del islam han tratado de fomentar y a partir de ahí construir puentes hacia las otras religiones”, indicó Gaggero.