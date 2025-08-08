NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Viernes, 08 de agosto de 2025
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Imam Marwan Gill, presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadia; Rocío Cortés, profesora de la Universidad Católica de Chile, y Pablo Gaggero, editor de la sección Mundo en el diario argentino de La Nación, analizaron este tema en Ángulo de NTN24.

En un mundo que parece definirse cada vez más por lo que nos separa, todavía existen espacios que insisten en lo que nos une. Uno de esos espacios es el Jalsa Salana, un evento anual de los musulmanes donde líderes de distintas religiones, culturas y naciones se encuentran para dialogar, escucharse y aprender unos de otros.

¿Cómo puede el islam contribuir al entendimiento global? ¿Qué rol juegan la fe, la empatía y el diálogo en un mundo herido por conflictos, desinformación y muros invisibles? Este es el tema en Ángulo de NTN24.

Imam Marwan Gill, presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadia; Rocío Cortés, profesora de la Universidad Católica de Chile, y Pablo Gaggero, editor de la sección Mundo en el diario argentino de La Nación, analizaron este tema en Ángulo de NTN24.

o

Es fundamental reconocer que hay diferencias de cualquier tipo”, señaló Marwan Gil, al tiempo que señaló que “cualquier manera de diálogo es imprescindible para superar nuestras diferencias”.

Para nosotros como musulmanes, islam, literalmente, significa paz”, resaltó.

Por su parte, Rocío Cortés, profesora de la Universidad Católica de Chile, indicó que “con el mundo de las religiones abrahámicas somos religiones hermanas porque tenemos un origen común”. “Tenemos libros sagrados, el poder de la oración y la experiencia religiosa”, agregó.

o

“Se puede advertir el camino de tolerancia que ciertos grupos mayoritarios dentro del islam han tratado de fomentar y a partir de ahí construir puentes hacia las otras religiones”, indicó Gaggero.

Temas relacionados:

Islam

Religión

Encuentro

Ángulo NTN24

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Un robo descarado": excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro sobre legislación del territorio fronterizo en el país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"La responsabilidad recae sobre el gobierno en el que están operando estos grupos": coronel jubilado del Ejército de EE. UU. sobre uso de fuerza militar contra cárteles terroristas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
Propuesta

"Una zona gris donde grupos criminales empiezan a asumir de facto todo un control con el apoyo de un Estado": Carlos Chacón sobre zona binacional entre Colombia y Venezuela

Foto X: @LAFM
Bogotá

Se pronuncia la mujer que fue grabada disparando al aire desde un balcón en Bogotá: “ofrezco sinceras disculpas”

Natalia Molano (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Nuestra política es no facilitar recursos al régimen de Maduro”: Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU.

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Salomón Rondón entrenando con el Real Oviedo - Foto EFE
Salomón Rondón

Así saludó Salomón Rondón a la hinchada de su nuevo club en LaLiga de España

Justin Timberlake - EFE
Justin Timberlake

"Cuando me diagnosticaron, me quedé en shock": Justin Timberlake revela que padece una rara enfermedad que se transmite por la picadura de garrapatas

Eclipse de Sol en España (Foto de referencia EFE)
Eclipse de Sol

¿Habrá un eclipse total de Sol el 2 de agosto? Estos son los países que gozarán del fenómeno

Javier Milei, presidente de Argentina / FOTO: EFE
Argentina

Así será el crecimiento de la economía de Argentina en 2025; se habla del “milagro argentino”

Novak Djokovic, tenista serbio - Foto: EFE
Novak Djokovic

Djokovic reconoció que su edad le está pasando factura "como nunca antes" tras caer derrotado en Wimbledon ante el número 1 del mundo

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
Propuesta

"Una zona gris donde grupos criminales empiezan a asumir de facto todo un control con el apoyo de un Estado": Carlos Chacón sobre zona binacional entre Colombia y Venezuela

Britney Spears, cantante - Foto de EFE
Britney Spears

Britney Spears anunció que adoptó a una niña y se mudará de Estados Unidos: “Su nombre es Lennon London Spears”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano