¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Este 7 de agosto se cumplieron 2 meses el atentado a plena luz del día del que fue víctima Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, el pasado 7 de junio.

Desde entonces, su vida pende de un hilo: su cuerpo ha resistido varias cirugías y su mente está en fase de despertar, según confirmó el miércoles su hermana, María Carolina Hoyos, quien definió este proceso como un "milagro".

Miles de personas en todo el país han encendido velas, pronunciado plegarias y enviado mensajes de esperanza, mientras que las redes sociales se han convertido en un refugio colectivo para quienes claman por el bienestar del senador.

A 60 días del ataque, las autoridades aseguran que parte de los autores materiales del atentado ya están tras las rejas.

Son seis los capturados hasta ahora, entre ellos, un menor de edad que disparó el arma, quien ya aceptó los cargos por tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Su sentencia será leída el próximo miércoles 27 de agosto. El joven enfrentaría una pena de 8 años de prisión que tendría que cumplir en un centro de reclusión especial.

Sin embargo, la gran pregunta que desde aquel momento circuló en el país aún no parecían tener indicios de una respuesta clara: ¿quién dio la orden?

Las investigaciones de las autoridades apuntan hacia un grupo conocido y temido: la Segunda Marquetalia, estructura disidente bajo el mando de alias Iván Márquez.

La Segunda Marquetalia, cabe resaltar, es una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC formada por combatientes que retomaron las armas tras firmar el acuerdo de paz del 2016 y que, según inteligencia militar, tiene más de 2.000 miembros.

"Todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetelia forma parte de este entramado en términos de los determinadores (del atentado) pero eso está en investigación", dijo Carlos Fernando Triana, director de la policía, en una rueda de prensa.

El ataque a Uribe Turbay, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

El gobierno del presidente Gustavo Petro, cabe recordar, inició diálogos de paz con la Segunda Marquetalia a mediados de 2024 en Venezuela, pero actualmente están suspendidos ante la falta de avances.

Las autoridades sospechan que Márquez y el segundo al mando, alias Zarco Aldinever, están muertos, aunque dichas versiones no han sido confirmadas.

La investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Laura Bonilla, no descartó la hipótesis de la policía.

La Segunda Marquetalia podría tener intereses en un atentado como este para desestabilizar al país y así "consolidar control territorial", poner a este gobierno o el próximo "contra las cuerdas" o "parecer más grandes de lo que son", señaló en declaraciones a Blu Radio.

Son 180 los investigadores de inteligencia judicial que trabajan arduamente para desenredar la red de complicidades detrás de este atentado que, según fuentes, fue planeado con precisión, logística y múltiples recursos.