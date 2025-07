Equipo colombiano entre las páginas de The New York Times: "El fútbol siempre está ahí"

The New York Times, considerado por muchos como el periódico más importante, influyente y respetado a nivel mundial, incluyó entre sus páginas a un equipo colombiano cuyo nombre le ha dado la vuelta al mundo en las últimas semanas.

Se trata de Independiente Santa Fe, que fue protagonista del artículo titulado "From Bogota to Queens: La Cancha Arena is home away from home", que se traduce a "De Bogotá a Queens: La Cancha Arena es un hogar lejos del hogar".

El texto es una narración de los eventos de la final del la Liga BetPlay Dimayor I, de la que el equipo capitalino se proclamó campeón, pero todo visto desde la experiencia de los aficionados que se reunieron en un sitio de Queens, condado en Nueva York, para disfrutar a la distancia del partido.

El artículo, cabe resaltar, hace parte de la serie del prestigioso periódico estadounidense titulada 'Finding Fútbol', que busca relatar precisamente la manera en que las comunidades hispanas de Estados Unidos viven la cultura del balompié.

"Luego de que sonara el pitazo final e Independiente Santa Fe fuera coronado campeón de Colombia, sus fanáticos se sumieron en un delirio de alegría", dice al comienzo del escrito Melanie Anzidei, la autora y periodista deportiva graduada de la Escuela de Periodismo de Columbia en Nueva York.

A lo largo de la cronología que describe la emoción que vivió la hinchada del equipo cardenal por su décima estrella, Anzidei sumerge al lector en la atmósfera de La Cancha Arena, un sitio recreativo inspirado en el fútbol en el que se congregaron unos 400 'leones' durante la noche del 29 de junio, según cuenta el apartado.

"En esta cálida noche de junio, el recinto, conocido por su cancha de tamaño real y su pantalla gigante, se transformó en un refugio para los santafereños en Nueva York, convirtiéndose en un centro de moda para los futboleros", relató la periodista.

Continuando con su descripción de lo que envolvió aquella "cálida noche", resaltó también la historia del lugar y el cómo fue fundado por un joven colombiano de 24 años que decidió cumplir su sueño de tener su propia cancha.

Además de destacar los elementos autóctonos del fútbol sudamericano que se plasmaron en el lugar, Anzidei hizo énfasis en la manera en que las comunidades podían unirse alrededor de una causa deportiva marcada por la "sensación de ser parte de algo más grande que ellos mismos".

La autora, por demás, recogió el testimonio de Iván Ricardo Contreras, el fundador del espacio que homenajea a referentes como Carlos 'El Pibe' Valderrama, James Rodríguez, Diego Maradona y Lionel Messi.

En la noche en la que el "caos se desató", cuando el delantero colombiano Hugo Rodallega fue pieza fundamental para el título de Santa Fe, Contreras le manifestó a Anzidei que ese era un ejemplo de que "el fútbol siempre está ahí".

El gol de Rodallega a Independiente Medellín, que significó el 2-1 definitivo cuando faltaban diez minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario, cabe recordar, recorrió varios medios a nivel mundial por la historia que hubo detrás.

El delantero con paso por la selección Colombia logró anotar mientras tenía una lesión en una de sus piernas y una fractura de tabique, motivo por el que a la fecha continúa en proceso de recuperación y fuera de las canchas.