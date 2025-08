Como en los 90: así suena 'mi ex no quiere a nadie', la nueva canción en la que colaboran Corina Smith y Lasso

Un tema bastante pegajoso, titulado ‘mi ex no quiere a nadie’, fue recientemente lanzado por los cantantes venezolanos Corina Smith y Lasso.

El ritmo y la puesta en escena de este tema musical se adentra en una aventura “retro”, pues coquetea con la añorada década de los 90.

La canción, vale acotar, también cuenta con un video musical en el que se puede observar una interesante química entre los artistas del país caribeño.

En una enorme y lujosa casa, los protagonistas, ‘Cori’ Smith y Lasso hacen de cada estrofa una excusa perfecta para estar cerca, viéndose a los ojos y derrochando encanto el uno por el otro.

Tal situación ha dejado varios mensajes en la red social YouTube, espacio en el que fue compartido el mencionado trabajo audiovisual.

“No puedo con ustedes... Son mis dos cantantes favoritos, y están en una misma canción, los adoro”, escribió una fan.

Otra internauta dijo en YouTube: “No sé si sea solo yo, pero veo bastante química entre estos dos, ¿será que hay corazón?, no los dirá el tiempo”.

“Wow, suena muy bien, este tema pop me hace sentir como en los noventa, chévere que puedan hacer otras cosas, el reguetón ya cansa”, acotó otro usuario.

"¿Qué pensará Sheril Rubio, por el lado de Lasso, y Gustavo Elis, por el lado de Cori?, tremenda punta”, adicionó otra navegadora de internet.

En cuanto a las estadísticas, en YouTube, este tema compartido hace cuatro días, ya cuenta con 214 mil reproducciones.

Esto dice parte de la canción: “Nadie lo dice, todos lo saben, el amor es un mito. Aunque tú dices puras verdades, no existe nada más rico”.

“Úsame, tócame, besa mi boca. Me gustas tú, me gustas tú. Muérdeme, quítame toda la ropa. Me gustas tú, me gustas tú. Solo he sentido esto contigo. Solo te pido, no me hagas daño”, continúa.

María Corina Smith Pocaterra, más conocida como Corina Smith, es una cantante, actriz, modelo y compositora venezolana. Adquirió fama en 2009 por su personaje como María Corina en la tercera temporada de la telenovela de Venevisión y Boomerang Latinoamérica, Somos tú y yo.

VEA TAMBIÉN ¿Se agrava la salud de Bruce Willis?: en redes sociales trasciende el rumor de que ya no puede hablar o

Andrés Vicente Lazo Uslar, nombre de pila de ‘Lasso’, por su parte es un cantante, actor y compositor venezolano que, en 2013 se popularizó con su sencillo "Quiero Vivir", mismo que alcanzó el éxito internacional el cual lo posicionó como una de las promesas del pop en español.