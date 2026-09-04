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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Champions League

La Champions League Femenina define la ruta para las colombianas Linda Caicedo y Mayra Ramírez

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
la copa de la Liga de Campeones Femenina UEFA- Foto: EFE
la copa de la Liga de Campeones Femenina UEFA- Foto: EFE
Las delanteras de la Selección Colombia, afrontarán el nuevo formato de la UEFA Women 's Champions League con seis exigentes partidos.

La UEFA celebró en Nyon (Suiza) el sorteo de la fase de la liga de la UEFA Women 's Champions League 26/27, la cual estrena un nuevo formato de competición compuesto por 18 equipos en una tabla única.

Cada club disputará seis compromisos (tres como local y tres de visitante) frente a rivales de distintas federaciones.

Las grandes referentes del fútbol colombiano en el exterior, Linda Caicedo con el Real Madrid y Mayra Ramírez con el Chelsea quien avanza en su proceso de recuperación de una lesión de tobillo, ya conocen el cambio que deberán recorrer en busca de los cuartos de final.

“El objetivo del Real Madrid es competir mano a mano con las potencias del continente. El sorteo nos exige al máximo desde la primera jornada, pero confiamos en la calidad y el ritmo de nuestro plantel”, señalaron desde el cuerpo técnico del equipo merengue.

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El Real Madrid abrirá su participación en el Estadio Alfredo Di Stéfano frente al París Saint-Germain y cerrará el calendario regular en Inglaterra contra el Manchester City. La delantera vallecaucana buscará liderar el ataque blanco en una serie que también incluye choques de exigencia ante el Bayern Múnich y la AS Roma.

El Chelsea espera el retorno a las canchas de su atacante estelar, quien se encuentra en la etapa final de rehabilitación tras una molestia en el tendón de la corva. Las londinenses tendrán cruces ante el vigente subcampeón continental, el Olympique de Lyon, y el PSG.

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Al finalizar las seis jornadas, los cuatro primeros clasificados obtendrán el boleto directo a los cuartos de final, los conjuntos ubicados entre la quinta y la duodécima posición disputarán un play-off eliminatorio a ida y vuelta en febrero de 2027 para definir las plazas restantes, la gran final del torneo se jugará en mayo de 2027 en el estado Nacional de Varsovia, Polonia.

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