Las contundentes respuestas de Max Verstappen y Lewis Hamilton al pedido del presidente de la FIA de erradicar los insultos por parte de los pilotos en la F1: “¿Qué edad tenemos, cinco, seis?”

Durante las carreras en la Fórmula 1 siempre suele darse una situación con los pilotos y son los insultos o las palabras fuertes que usan a menudo para expresar sus emociones durante los momentos de tensión en el circuito.

Esto ha sido algo que ha sucedido durante muchos años, pero parece que para la FIA esto ya no debería de formar parte del circuito, por lo que ha pedido a los corredores moderar su lengua y las palabras que usan en los radios.

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, durante una entrevista aseguró ue tomarán medidas respecto a esto: “Debemos diferenciar nuestro deporte del rap. No somos raperos. ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra con ‘f’? Nosotros no somos eso”.

Ben Sulayem comentó también que como expiloto puede entender los momentos de adrenalina, pero señala que los pilotos tienen que ser responsables con sus palabras, pues cada vez la Fórmula 1 logra llegar a un público mucho más joven.

Sin embargo, parece que sus palabras y pedidos no fueron de agrado para todos, en especial para dos grandes figuras de los últimos años de la Fórmula 1: Max Verstappen y Lewis Hamilton.

El corredor de Redbull, quien es conocido por ser uno de los pilotos que más dicen palabras soeces, respondió al pedido del presidente de la FIA diciendo: “Todos dicen esas palabras, algunos más que otros. Si comienzas a insultar, es otra historia”.

“¿Qué edad tenemos, cinco, seis? Incluso los niños dirán groserías (…) Así que al final esto no cambiará nada. Creo que podemos empezar por no retransmitir más estas cosas. Porque si no lo retransmites, nadie se enterará. Solo el equipo”, añadió.

Verstappen completó sus palabras asegurando que en otros deportes también la gente dice malas palabras, por el calor del momento, pero que son momentos que no son captadas ni retransmitidas al público general.

Por su parte, Lewis Hamilton señaló que puede haber un tinte racista en las palabras de Sulayem al comparar a los corredores con raperos, porque los usó como un estereotipo que no está bien visto en la sociedad.

“No me gusta la forma en que lo expresó. Utiliza la palabra rapero como estereotipo. La mayoría de los raperos son negros. Sutilmente, dice que no somos como ellos. La elección de la palabra es incorrecta. Tiene un elemento racista”, aseveró.

Además, acotó que las malas palabras e insultos solo muestras lo que puede estar sintiendo el piloto en determinado momento de la carrera, porque “es bueno mostrar emociones, no somos robots”.