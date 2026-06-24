Lionel Messi celebra sus 39 años en pleno Mundial y como gran figura de Argentina: “Gracias por tanto"

Argentina y todo el planeta fútbol le rinden este miércoles un sentido "gracias por tanto" a Lionel Messi, que celebra 39 años disfrutando de su idilio total con la Copa del Mundo.

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Los festejos arrancaron en la noche del martes, cuando sus compañeros lo sorprendieron con una torta de cumpleaños en la concentración de Kansas City.

"Anoche arrancamos con una linda sorpresa. !!Gracias!!", escribió Messi en Instagram la mañana del miércoles mostrando una imagen de la celebración junto a amigos cercanos como Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi.

Messi sopló las velas en pleno Mundial por quinta vez en su carrera. Únicamente lo pudo hacer con su familia en 2022, cuando el Mundial de Catar se disputó a final de año.

"Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos", escribió la esposa del jugador, Antonella Roccuzzo, junto a siete fotografías familiares.

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El capitán argentino, que este miércoles entrenará con su equipo a las 18H00 locales (23H00 GMT), acapara la atención absoluta del Mundial a una edad insólita.

En el torneo que le propinó sus mayores amarguras, la estrella del Inter Miami es ahora su máximo goleador histórico y no ha dejado de marcar en sus últimos seis partidos.

La racha comenzó en Catar, donde alcanzó el trofeo que redondeaba su legendario palmarés, y continúa en esta edición de Norteamérica, sin que ninguna otra figura haya brillado ni anotado más que él.

Messi está empeñado en regalarle a Argentina un segundo título seguido, nunca visto desde el de Brasil en 1962, y para ello se ha encargado de marcar los cinco goles de su equipo en las dos primeras victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0).

Argentina tiene asegurado el liderato de grupo, pero su insaciable capitán probablemente tendrá también minutos en la última fecha del sábado ante Jordania en Arlington (Dallas).

Nacido el 24 de junio de 1987 en el Hospital Italiano de Rosario, hace tiempo que Messi se acostumbró a que sus cumpleaños lo encontraran compitiendo y alejado de su familia.

Desde su triunfo en el Mundial Sub-20 de 2005 en Países Bajos, el punta ha pasado una docena de aniversarios concentrado con su selección.

La última ocasión fue en la Copa América 2024 en Estados Unidos, con un festejo privado compartido con otros dos cumpleañeros: los cocineros Antonia Farías y Diego Iacovone, quien está a cargo de los asados que hacen sentir como en casa a los campeones del mundo.