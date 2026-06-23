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Martes, 23 de junio de 2026
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Cristiano Ronaldo

Así reaccionó Cristiano Ronaldo cuando un periodista quiso compararlo con Messi, Mbappe y Halland en el Mundial

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cristiano Ronaldo con Portugal / FOTO: EFE
Cristiano Ronaldo con Portugal / FOTO: EFE
El portugués se destapó con doblete ante Uzbekistán en el Mundial y atendió a la prensa después del partido.

Luego de la victoria ante Uzbekistán (5-0) que lo convirtió en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales, el astro portugués Cristiano Ronaldo respondió a las críticas en su debut, tras el cual incluso lo dieron por "viejo" y "retirado".

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"Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que yo ya estaba retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo más en el trabajo que en cualquier otra cosa", agregó sobre las críticas contra él tras una actuación gris en el empate contra RD Congo.

"Fue difícil, lo tengo que reconocer, pero hemos vuelto", zanjó. Ante los comentarios de que todos los astros mundialistas ya habían hecho su aparición con goles en esta Copa del Mundo, CR7 fue claro: "Siempre llego, tarde o temprano pero estoy allí. Por eso es que continúo con mi trabajo y creo en lo que hago", agregó.

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Luego le permitió una pregunta en español a un reportero mexicano, quien aprovechó su única oportunidad de hablar con el Bicho para compararlo con las actuaciones goleadoras que han tenido Lionel Messi, Kylian Mbappe y Erling Haaland y el portugués decidió interrumpirlo y darle la palabra a otro periodista.

"Depende la pregunta, si no, yo no te respondo", le dijo Cristiano al siguiente reportero, dejando entre ver que había cuestionamiento que no iba a responder.

La reacción de CR7 ha generado diferentes reacciones: ¿Pero qué necesidad? Tienes en frente al “Bicho” y sales con esa”, “son preguntas de mala leche”, “acaba de meter dos goles y le preguntan por Messi”, “la comparativa no los deja disfrutar de dos tremendos jugadores”, “Que pregunta innecesaria”, entre otras.

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Sobre el récord como jugador que ha anotado en seis mundiales. Ronaldo dijo que "siempre es bonito batir récords", pero que su objetivo "es ayudar a la selección a alcanzar sus metas".

"En esta fase era pasar la eliminatoria, creo que con cuatro puntos ya pasamos. Estoy muy feliz", declaró.

Elegido mejor jugador del encuentro, consideró que su escuadra mejoró en comparación con su debut ante la República Democrática del Congo, donde empataron 1-1 y el gol le fue esquivo.

En la última jornada de la fase de grupos, Portugal, con 4 puntos en el Grupo K, definirá su clasificación ante una prometedora Colombia el 27 de junio en Miami. Uzbekistán, sin puntos y con un pie afuera, se medirá con RD Congo en Atlanta.

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