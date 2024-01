Lionel Messi fue elegido mejor jugador de 2023 en premios The Best de la FIFA

Este lunes Leo Messi logró su tercer galardón como mejor futbolista del mundo en la gala de los premios The Best de la FIFA.

Después de haberse impuesto en 2019 y 2022, Messi se quedó con la edición 2023 a pesar de encontrarse en el ocaso de su carrera.

El argentino superó al noruego Erling Haaland, que parecía ser el favorito en las apuestas con sus cinco títulos en 2023, y a su excompañero Kylian Mbappé.

El argentino, que suma a sus tres premios The Best ocho Balones de Oro, se hizo con el galardón a pesar de que el Mundial de Catar, ganado por Argentina en 2022, no era tenido en cuenta en esta edición de 2023.

El jurado compuesto por capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales masculinos y femeninos, así como periodistas y aficionados de todo el mundo, confirmaron los premios de los últimos Balones de Oro.

El jugador rosarino de 36 años superó al joven noruego Haaland, que parecía destinado a llevarse su primer gran reconocimiento individual.

En categoría femenina ganó el premio The Best la gran favorita, la española Aitana Bonmatí, que cumplirá el jueves 26 años, que fue declarada mejor jugadora del Mundial ganado por su selección y suma un nuevo trofeo individual tras el Balón de Oro.