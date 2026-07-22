Jugador de la selección argentina podría irse de su club en Inglaterra y sumarse al Barcelona: especulan que su salida estaría relacionada con polémica por pancarta sobre las Malvinas

El defensa argentino Cristian ‘Cuti’ Romero estaría viviendo sus últimos días como jugador del Tottenham Hotspur después de varias temporadas en la Premier League de Inglaterra.

La información sobre su futuro tomó fuerza después del Mundial de 2026, torneo en el que Romero de nuevo fue una pieza fundamental para la selección argentina. Según reportes del mercado de fichajes y declaraciones del periodista Fabrizio Romano, el defensor dejaría Tottenham durante este mercado de transferencias, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo con su próximo equipo. Barcelona e Inter serían dos de los clubes interesados en hacerse con sus servicios.

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El escenario muestra un cambio importante para Romero, el cual llegó al conjunto londinense procedente del Atalanta y poco a poco terminó convirtiéndose en uno de los referentes de la defensa. Su estilo agresivo, capacidad para anticipar y fortaleza en los duelos individuales lo han vuelto en un futbolista muy valorado, sin embargo, también ha protagonizado episodios polémicos por su intensidad dentro del campo.

Barcelona está como una de las alternativas que más podría seducir al argentino. El club catalán estaría siguiendo su situación y ve en el defensor un perfil muy bueno para reforzar su zaga. No obstante, la operación no sería sencilla: la situación económica de la institución y la necesidad de liberar espacio en la plantilla estarían condicionando cualquier intento por contratarlo.

De hecho, el reciente campeón del Mundo con la selección española, Aymeric Laporte, es el candidato mejor posicionado para que llegue al entorno culé, esto debido a su económica cláusula de recisión de 15 millones de euros. Algunas informaciones apuntan incluso a que Tottenham valoraría al jugador argentino en una cifra cercana a los 50 millones de euros.

La otra posibilidad es el Inter de Milán. El club italiano estaría mostrando de igual forma, interés en Romero y, de acuerdo con reportes recientes, habría mantenido conversaciones relacionadas con el futuro del central. Por otro lado, el costo de la operación sería uno de los principales obstáculos para concretar su llegada a la Serie A.

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La situación de Romero de igual forma quedó vinculada en las últimas semanas a la polémica generada por la selección argentina durante el Mundial.

Tras la semifinal contra Inglaterra, en la que algunos futbolistas argentinos celebraron con una bandera alusiva a las Islas Malvinas, se generaron llamados en el Reino Unido para tomar medidas contra los jugadores involucrados. Romero fue señalado entre los futbolistas de la Premier League relacionados con aquel episodio.

De momento no existe confirmación de que esa controversia haya generado su salida del Tottenham. La información disponible señala a que su futuro responde a la evolución del mercado de fichajes y a su intención de buscar un nuevo desafío.

Lo que sigue dependerá netamente de las negociaciones. Barcelona, por su parte, tendría que hallar la fórmula económica para contratar al argentino, a la vez que el Inter deberá evaluar si está dispuesto desembolsar una cantidad importante por el defensor.

Hasta ahora, lo único que parece tomar forma es la salida de Romero del Tottenham. Su destino, en cambio, sigue abierto y podría resolverse en una disputa entre dos clubes históricos del fútbol europeo.