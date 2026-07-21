La extraña cábala de Cucurella en el césped antes de la final del Mundial 2026 ante Argentina: imitó a campeón del mundo de 2010

El jugador español Marc Cucurella fue una de las grandes figuras de la selección española que terminó siendo campeona del mundo el pasado domingo.

El lateral derecho que fichó por el Real Madrid fue una de las piezas clave de la selección española que se coronó campeona del Mundial 2026 tras superar a Argentina por la mínima diferencia en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Días después de la final disputada, se conocieron imágenes de la extraña cábala de Cucurella antes del inicio de la gran final de la Copa del Mundo.

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El exjugador del Chelsea enterró una moneda en el césped momentos antes del inicio del encuentro en la zona lateral del campo.

En video quedó registrado el momento en el que el zaguero se dirigió al costado de la cancha del estadio de Nueva Jersey para enterrar la moneda antes del inicio del juego.

Incluso, el mismo Cucurella reconoció que lo hizo por consejo de un compatriota suyo campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Se trata de Joan Capdevila, también lateral izquierdo, quien reveló el video en redes sociales.

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“En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido... Lo he contado millones de veces. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer... Marc, te quiero mucho. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO!”, dijo Capdevilla en redes sociales.

El nuevo jugador del Real Madrid no dudó en responder a la revelación de su compatriota. Lo hizo con un emoji de amistad y los números 2010 y 2026.