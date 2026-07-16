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Jueves, 16 de julio de 2026
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Así fue el encuentro entre Abelardo De La Espriella y dos jugadores de la selección Colombia en su residencia en Barranquilla: "Firme por el deporte"

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella - AFP
Abelardo De La Espriella - AFP
A través de un video compartido en sus redes sociales, se observa a los jugadores compartir y bromear con el nuevo presidente de Colombia, su esposa e hijos.

Este miércoles 15 de julio, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, recibió a los jugadores de la selección Colombia, Juan Fernando Cuadrado y a Jerry Mina en su residencia en Barranquilla.

A través de un video compartido en sus redes sociales, se observa a los jugadores compartir y bromear con el nuevo presidente de Colombia, su esposa e hijos.

En medio del encuentro, Cuadrado y Mina le obsequiaron una camiseta de la Tricolor, la cual fue autografiada por los deportistas.

“Qué alegría recibir la visita de dos grandes referentes del deporte colombiano: Juan Guillermo Cuadrado y Jerry Mina. Gracias por este encuentro, por la conversación, por la camiseta y, sobre todo, por llevar el nombre de Colombia con orgullo en cada cancha del mundo”, manifestó.

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El presidente electo reafirmó que el deporte ocupará un lugar central dentro de las prioridades de su gobierno, al considerar que es una herramienta clave para impulsar cambios positivos, generar nuevas oportunidades y fortalecer el desarrollo del país.

Después del encuentro, De la Espriella compartió fotografías de la reunión y resaltó que tuvo el honor de recibir a “dos grandes referentes del deporte colombiano”. Asimismo, les expresó su agradecimiento por el diálogo, el obsequio de la camiseta y por representar a Colombia con orgullo en cada competencia internacional.

En el mensaje que acompañó la publicación, el mandatario electo vinculó la reunión con su propuesta de gobierno al señalar que, en la denominada “Patria Milagro”, el deporte tendrá un papel protagónico por su capacidad para transformar vidas, ampliar oportunidades y contribuir a la construcción de un mejor país.

Finalmente, De la Espriella afirmó que las nuevas generaciones necesitan modelos a seguir como estos deportistas, destacando en ellos valores como la disciplina, la perseverancia, el talento y el amor por Colombia. Cerró su intervención con su característico lema: “¡Firme por el deporte y Firme por la Patria!”.

Es de señalar que la selección Colombia concluyó su participación en el Mundial 2026 tras quedar eliminada hace unas semanas ante Suiza en una tanda de penaltis.

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