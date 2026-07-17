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Al estilo de la NBA: La FIFA entregará por primera vez anillos de campeón en la Final del Mundial 2026

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Anillo de la FIFA -Foto: FIFA
Anillo de la FIFA -Foto: FIFA
Es un claro guiño a la cultura deportiva norteamericana el organismo rector del fútbol anunció que los ganadores del duelo entre Argentina y España recibirán una exclusiva joya.

La FIFA marcará un hito sin precedentes en la historia de los mundiales, la entidad que rige el fútbol confirmó de manera oficial que además del emblemático trofeo de oro macizo y las tradicionales medallas de campeón. La selección que conquiste la gloria este domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey recibirá un reconocimiento inédito “anillos de campeonato personalizados”.

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De este modo, la FIFA adopta una de las tradiciones más icónicas del deporte profesional de Estados Unidos, replicando las ceremonias de premiación tan arraigadas en las ligas de la talla de la NBA(baloncesto), la NFL(fútbol americano), la MLB(béisbol) y la NHL(hockey sobre hielo), el codiciado premio estará reservado exclusivamente para el vencedor del duelo entre las selecciones de Argentina y España.

La FIFA informó en su sitio web que se va a hacer una serie muy especial de solo 2.026 ejemplares, cada uno con su propio número. Esto es para recordar el año importante del torneo en Norteamérica. Las piezas de joyería de alta calidad se distribuirán de esta manera:

30 anillos para los ganadores: Serán entregados de forma exclusiva a los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico del equipo campeón.

1.996 anillos para los aficionados: Las piezas restantes se pondrán a la venta a nivel global bajo la etiqueta de producto con licencia oficial de la FIFA, permitiendo que coleccionistas de todo el mundo adquieran un recuerdo irrepetible de esta edición.

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El diseño de los anillos ha sido minuciosamente planeado para combinar la identidad global del torneo, En una de las caras del anillo se verá el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA. En la otra cara, el anillo tendrá la bandera, el escudo y los símbolos del equipo que gane la copa. Cada anillo se hará a la medida del dedo de la persona que lo reciba. Además, cada anillo viene con un certificado de autenticidad.

La premiación del domingo tendrá un toque especial. Justo después de que suene el silbato final en la cancha, el capitán y el entrenador de la selección que gane recibirán anillos temporales.

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Los 30 anillos definitivos y personalizados a medida se forjarán después de la final y se entregarán formalmente en una fecha posterior.

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