Miembro del cuerpo técnico de Argentina rompe el silencio luego de la agresión que le propinó a Dani Olmo en la final del Mundial ante España

Roberto Fabián Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni en la selección argentina, expresó públicamente su arrepentimiento tras el incidente en el que le propinó un puñetazo al jugador español Dani Olmo durante los acontecimientos posteriores a la final del Mundial 2026 ante España. El exdefensor reconoció que su comportamiento no fue apropiado para el cargo que ocupa en el cuerpo técnico albiceleste.

"Obviamente que estoy arrepentido, por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos", declaró Ayala en el programa Esports Migdia de Valencia, quien asumió la responsabilidad completa de sus acciones. El asistente técnico minimizó la gravedad física del incidente, aunque reconoció que no debió ocurrir.

"Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí", aclaró el exjugador, quien además se mostró dispuesto a ofrecer disculpas personales al mediocampista barcelonista. "Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona", añadió.

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El incidente se produjo en medio de una gresca generalizada al finalizar el partido, situación que Ayala lamentó profundamente. "Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso", manifestó el ayudante de Scaloni.

Respecto a su intervención inicial, Ayala insistió en que su intención era pacificar la situación. "Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa", explicó el ayudante argentino, quien reconoció haber conversado también con Eric García, otro jugador presente en el altercado.

El exdefensor enfatizó que su posición en el cuerpo técnico le exige un comportamiento ejemplar, independientemente de las provocaciones que pueda recibir. "Por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba", concluyó Ayala.