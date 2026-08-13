Futbolista venezolano regresa a la MLS: jugó con Lionel Messi en el Inter de Miami

Josef Martínez regresará a la Major League Soccer después de que el Columbus Crew anunciara su fichaje como agente libre para mejorar el ataque del equipo estadounidense. El delantero venezolano va a tener una nueva etapa en una competición donde desarrolló una gran parte de su trayectoria y dejó varios registros destacados.

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El Columbus aseguró que Martínez firmó un contrato garantizado hasta el final de la temporada 2026, con una opción del club para ampliar el vínculo en el transcurso la temporada MLS Sprint de 2027. La operación se hace después de su corto paso por el fútbol mexicano con Tijuana.

El delantero de 33 años trae consigo nueve temporadas de experiencia en la MLS y suma 130 goles en la temporada regular de la competición, números que lo ubican como el sexto máximo goleador histórico de la liga. El Crew resaltó justamente esa trayectoria al hablar sobre su llegada.

Martínez vuelve a Estados Unidos luego de haber jugado la primera parte de este año6 con Xolos de Tijuana. El venezolano llegó al club mexicano en enero, luego de terminar su etapa con San Jose Earthquakes. Ahora bien, se ha decantado por estar de nuevo en una liga que conoce bastante bien.

Su etapa más transciende en la MLS sucedió con Atlanta United. En este equipo se volvió en una de las figuras más importantes de la competición y fue pieza clave en el título de la MLS Cup obtenido en 2018. Además, obtuvo la Bota de Oro de la liga y concretó distintos récords goleadores.

Más adelante estuvo en el Inter Miami, CF Montréal y San Jose, esto antes de probar suerte en México. En Miami jugó con Lionel Messi en la temporada 2023 y ganó la Leagues Cup con el equipo dirigido en ese entonces por Gerardo Martino.

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El Columbus Crew apuesta por la experiencia del venezolano para mejorar una plantilla que quiere competir en la segunda parte de la temporada. El club resaltó su mejor faceta, la de ser goleador y su experiencia desarrollada en la MLS como parte de los motivos para hacerse con el fichaje.

“Josef aporta un nivel de experiencia, liderazgo y capacidad goleadora que será muy valioso para nuestro grupo”, señaló el Columbus al presentar al atacante.

Para Martínez, la vuelta significa poder reencontrarse con un torneo en el que llegaron algunos de los mejores momentos de su carrera. Esto también implica un nuevo comienzo luego de una etapa reciente donde se vio marcado por cambios de club.