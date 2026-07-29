Los venezolanos destacan en natación tras conseguir siete preseas en nueve finales en Juegos Centroamericanos: así va la tabla de medallería

Los venezolanos conquistaron siete medallas en nueve finales en el transcurso del inicio de las competencias de natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 , lo que ayudó a obtener un total de cuatro preseas de plata y tres de bronce.

VEA TAMBIÉN Judo venezolano: Jonhelius Patete gana bronce y apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles o

La delegación venezolana llegó al podio en las piscinas del Centro Acuático Juan Pablo Duarte, donde Jorge Otaiza obtuvo la primera medalla de la jornada al finalizar segundo en los 50 metros libres, con un tiempo de 22.42 segundos.

"Obviamente este es el principio de los Juegos Centroamericanos y venimos golpeados como país", fueron las palabras de Otaiza al equipo de prensa del Comité Olímpico Venezolano. El nadador dedicó su medalla a la persona que le enseñó a nadar ya su compatriota Lismar Lyon, que no pudo participar en la competición tras el fallecimiento de su padre.

Las otras medallas de plata fueron conseguidas por Mariana Cote en los 800 metros libres, con registro de 8:57.03; Ronaldo Zambrano en los 1.500 metros libres, con 15:45.32; y el relevo femenino 4x200 metros combinado, integrado por María Yegres, Daniela Pacheco, Paola Azzato y Mariana Cote, que construyó la prueba en 8:23.14.

VEA TAMBIÉN Jornada dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Colombia asume el segundo lugar del medallero general tras un fin de semana histórico o

Zambrano agregó así su segunda medalla en estos Juegos y la conquista luego de conseguir una de plata en los 3 kilómetros sprint de aguas abiertas. "Estoy muy emocionado. Esta es una medalla que va para el país por lo que estamos pasando", afirmó el nadador.

Las tres presas de bronce se las llevaron: Raúl Briceño en los 1.500 metros libres, con un tiempo de 15:55.51; Marielys Martínez en los 100 metros libres, con 1:09.45; y el relevo masculino 4x200 metros libre.

La cuarteta venezolana fue conformada por Dennis Pérez, Adanuriel Rosal, Winston Rodríguez y Briceño, quienes registraron un tiempo de 7:30.48.

"Estamos bastante orgullosos de esta presea para Venezuela, dimos todo por el todo, incluso cuando teníamos a los otros equipos por delante nunca nos rendimos", expresó Briceño al Comité Olímpico Venezolano.

La jornada fue igualmente marcada por los mensajes de solidaridad hacia Lismar Lyon y su familia. Los integrantes del relevo femenino le dedicaron su medalla a su compañera ausente ya las personas afectadas por los terremotos que golpearon en Venezuela.

"Le dedicamos esta medalla a nuestro país y la familia de Lismar", señaló Daniela Pacheco, mientras que Mariana Cote agregó que también estaba dedicada a los fallecidos por los terremotos.

Con siete medallas en la primera jornada de natación, Venezuela comenzó su participación en las piscinas de Santo Domingo con una actuación destacada y con un mensaje de resiliencia en medio de las dificultades que atraviesan los venezolanos.

En el medallero general, México ocupa el primer lugar con 44 medallas de oro, 43 de plata y 32 de bronce, seguido por Colombia, con 30 doradas, 29 plateadas y 19 de bronce. Cuba marcha tercera con 14 oros, 14 platas y 18 bronces, mientras Venezuela se ubica en el cuarto puesto con 11 medallas de oro, 14 de plata y 26 de bronce, para un total de 51 preseas.