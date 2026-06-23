Mbappé no se deja intimidar y habla sobre su carrera con Messi por el máximo goleador en la historia de los Mundiales: "voy a tener que hacer todavía más"

El delantero francés Kylian Mbappé fue fundamental en el triunfo del conjunto galo para asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial tras derrotar 3-0 Irak. Con un doblete suyo y un tanto de Dembélé, la actual subcampeona del mundo logró concretar su clasificación anticipada a los dieciseisavos del torneo.

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Con estos dos goles, Mbappé continúa escalando posiciones en el top de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales, un récord que consiguió en las últimas horas el astero argentino Lionel Messi.

Por esta razón, Kylian fue cuestionado sobre la carrera que lleva contra el artillero de la 'albiceleste' por el liderato de los goleadores en la historia de los mundiales y contra todo pronóstico no se dejó intimidar por el logro obtenido de su excompañero en el PSG.

Sin embargo, para el atacante francés, de 27 años, la carrera por ser el máximo goleador en la historia no es su prioridad, sino que está concentrado en ganar algo mucho más grande con su selección.

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Tras finalizar el encuentro contra Irak, Mbappé desestimó la carrera goleadora diciendo: "si quiero fijarme en lo que hace Leo, voy a tener que hacer todavía más. Yo no miro en absoluto lo que él hace. Solo pienso en ayudar a mi equipo".

"Está claro que, ayudando a mi equipo, marco goles. Y cuando marcas goles, por supuesto que te acercas a este tipo de esfera. Pero, como he dicho, tenemos un largo camino que va a ser complicado", añadió.

El referente del conjunto galo aseguró que su Francia quiere llegar lejos en el torneo: "Tenemos que hacer mucho más si queremos ganar lo que queremos ganar".

El Kylian Mbappé disputó este lunes su partido número 100 con Francia, el que anotó dos tantos haciendo que acumule un total de 14 goles en todas sus participaciones en Mundiales.

'Kiki' quedó a tan solo cuatro goles de Messi, quien se consagró como el máximo goleador en toda la historia de los Mundiales tras su triplete ante Austria. La 'Pulga' es el máximo goleador con 18 goles, superando así el récord impuesto por el alemán Miroslav Klose.