Vicepresidenta argentina e hija de militar que estuvo en la Guerra de las Malvinas llamó "piratas usurpadores" a Inglaterra previo a semifinal del Mundial

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villaruel, llamó "piratas usurpadores" a los ingleses, previo al partido por semifinales del Mundial 2026 que este miércoles enfrentará a la Albiceleste con la selección de Inglaterra.

"No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores", dijo en un mensaje en la red social X la vicepresidenta, sobre la medianoche del martes.

La vicepresidenta dijo que este este miércoles “jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más".

VEA TAMBIÉN "Algo debemos haber hecho bien": Scaloni responde a críticas por camino recorrido de Argentina para llegar a semifinales del Mundial o

El padre de Villarruel, cabe recordar, fue un militar veterano de la Guerra de Malvinas de 1982 que libraron el gobierno dictarorial de Argentina y el de Inglaterra por la soberanía de las islas, que sigue bajo disputa entre ambos países por vías diplomáticas.

El conflicto bélico, que duró 74 días, se saldó con el triunfo del Reino Unido y un balance de 649 argentinos y 255 británicos muertos.

"¡Aguante Argentina! ¡Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", cerró Villarruel.

En su mensaje la vicepresidenta también aludió a Diego Maradona que, en el Mundial 1986 en el que Argentina se coronó campeón, anotó dos goles legendarios en su victoria 2-0 contra Inglaterra. Uno de ellos es conocido como "el gol del siglo" y otro polémico llamado "la mano de Dios".

El mensaje de la vicepresidenta argentina va a contramano de las declaraciones del propio entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, y de varios jugadores que buscaron bajar el tono a las implicaciones del partido despojándolo de todo contenido político o histórico.

"Es un partido de fútbol, no hay otra. Entonces, mezclarlos sería una locura", había dicho Scaloni al respecto.

El martes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que de acuerdo al operativo de seguridad establecido en Estados Unidos para el partido que se diputará en la ciudad de Atlanta, los hinchas argentinos no podrán ingresar al estadio con banderas o cualquier elemento alusivo a las Islas Malvinas.

"No van a poder entrar banderas con mensajes de ese tipo", dijo Monteoliva a radio La Red. "Nada que contenga un mensaje que pueda provocar algún tipo de situación", añadió.

VEA TAMBIÉN La historia detrás del partido entre Argentina e Inglaterra que lo han convertido en un ‘clásico’ mundialista o

La alusión a las islas está presente en forma habitual en las banderas de los clubes de fútbol argentinos, también en las que alientan a la selección y en los cánticos de las hinchadas.