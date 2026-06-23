La insólita demanda contra James Rodríguez y Luis Díaz por supuesta "traición a la patria" a horas de encuentro crucial de Colombia en el Mundial

La selección Colombia tendrá su segunda aparición en el Mundial 2026 este martes cuando se enfrente a República del Congo en Guadalajara, México, en busca de la clasificación a la fase de dieciséisavos de final.

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La Tricolor espera sumar tres puntos más que le permitan sellar su acceso a la siguiente ronda y así llegar al encuentro crucial ante Portugal del próximo sábado clasificada.

No obstante, las últimas horas se conoció que dos jugadores de la Tricolor fueron demandados por supuesta “traición a la patria”.

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Se trata de James Rodríguez y Luis Díaz, dos de los jugadores más importantes de la Tricolor a quienes se les presentó una acción de tutela en contra y la cual fue aceptada por un juzgado de Bogotá.

Según reveló el periodista Carlos Antonio Vélez, se trata de una denuncia verbal en contra de los dos jugadores por una fotografía creada con inteligencia artificial sobre un supuesto apoyo a una candidatura a la presidencia de Colombia.

La información recogida por medios colombianos indica que el Juzgado Tercero para Causas Menores de Suba, en la capital del país, fue el encargado de aceptar la tutela en contra de los jugadores de la selección. Así lo habría confirmado también la Federación Colombiana de Fútbol a quien se le notificó y se le solicitó hacer llegar las decisiones a los jugadores involucrados.

“La tal denuncia contra la Federación, el DT y dos jugadores es verbal.. la @FCF_Oficial me la dejó escuchar.. que pena pero quien la hizo debería darse una pasadita por un especialista.. la salud mental hay que cuidarla.. 6 minutos de una “perorata” somnífera e incoherente”, describió Carlos Antonio Vélez. “Lo grave es que exista una autoridad judicial que le dé valor a eso.. definitivamente hay gente que necesita atención médica urgente”, añadió.