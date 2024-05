"Me mandó a la m..": el DT venezolano Rafael Dudamel denunció que árbitro lo insultó tras juego de semifinales de su equipo en Colombia

El exarquero y exentrenador de la selección venezolana, Rafael Dudamael, se encuentra trabajando en Colombia al frente del Atlético Bucaramanga de Colombia. Desde su arribo al club bumangués, a inicios del torneo, ha obtenido resultados importantes, entre ellos la clasificación en el primer lugar en el todos contra todos.

La campaña ha ilusionado a la hinchada del club del norte del país, que sueña con su primer título profesional tras clasificar entre los ocho mejores a las semifinales del torneo local.

Este jueves, el Atlético Bucaramanga recibió a Millonarios por la jornada cuatro de los cuadrangulares finales en un juego que estuvo marcado por la intensidad de ambos equipos y terminó empatado sin goles.

Precisamente, el entrenador venezolano tuvo un intercambio de palabras con el juez central Diego Ulloa y fue amonestado por reclamar acaloradamente. Sin embargo, al término del partido, durante la rueda de prensa, Dudamel denunció que Ulloa lo insultó y luego lo amonestó.

"El partido era tan exigente y tensionante que hasta el mismo árbitro principal cayó en esa adrenalina y me gané una tarjeta amarilla por irrespetarme. Cuando se me acerca (Ulloa) me mandó a la mier.. y encima me sacó amarilla", dijo Dudamel.

El exentrenador de la Vinotinto explicó que al término del cotejo Ulloa reconoció haberlo insultado.

"Después me reconoció que era la tensión del partido. Fue un partido altamente exigente para todos", aseguró.

En el grupo A los cuatro clubes siguen con opciones de acceder a la final. La zona es liderada por Deportivo Pereira con siete puntos, mientras lo escoltan Tolima y Bucaramanga con cinco. El grupo lo completa Millonarios con cuatro a falta de dos fechas para conocer el finalista.