"Los que nos entregaron ya hacen planes para salvarse": controversial periodista afín al chavismo sobre la cúpula actual del régimen venezolano

El controversial periodista afín al chavismo, Marío Silva, habló recientemente sobre la cúpula oficialista actual de Venezuela, la cual encabeza Delcy Rodríguez.

Silva, que desde la captura y traslado a Estados Unidos Nicolás Maduro ha cuestionado a 'camaradas chavistas', sostuvo: "Los que nos entregaron ya hacen planes para salvarse".

"Tememos a un pueblo sometido a la propaganda vergonzosa y cualquier acto de disidencia será silenciado", acotó.

Mario Silva y su polémico programa "La Hojilla" fueron excluidos de Venezolana de Televisión (VTV) y la plataforma Venezuela News debido a una "reestructuración mediática y política" dentro del oficialismo.

Tras su salida de VTV, Silva ha tenido que transmitir en redes sociales y ha denunciado públicamente persecuciones en su contra.

Silva, además, ha lanzado fuertes críticas contra los actuales altos mandos del gobierno, a quienes acusa de estar negociando una transición y de haber traicionado los ideales originales de Hugo Chávez.

También ha dicho públicamente que el régimen le ha retenido el pago de su pensión como adulto mayor durante meses como represalia por sus constantes cuestionamientos políticos.

Vale recordar que antes del arresto de Maduro, este periodista se mostraba desafiante y burlesco contra la oposición venezolana.

Durante años utilizó su programa televisivo en VTV para atacar, exponer y desacreditar a figuras de la oposición, periodistas y críticos del régimen venezolano.