NTN24
Martes, 04 de agosto de 2026
Martes, 04 de agosto de 2026
Régimen venezolano
Programa: Club de Prensa

"Hay una guerra": división en el chavismo y en la administración Trump por situación en Venezuela

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
El régimen venezolano atraviesa una crisis sin precedentes marcada por la fractura interna del chavismo, mientras en Estados Unidos crece la controversia sobre la política energética hacia Venezuela, según revelan reportes recientes de medios especializados. Para hablar sobre este tema, David Placer, periodista y escritor venezolano, conversó con el programa Club de Prensa de NTN24.

También le puede interesar

Miguel Díaz-Canel | Foto: EFE
Régimen cubano

Cuba no aguanta más: régimen de Miguel Díaz-Canel amenaza con fusilar presos políticos si Estados Unidos interviene la isla

Reflejo de la tragedia tras los terremotos en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Temblor

El nuevo temblor remueve los sentimientos de los damnificados: “Fue revivir un momento crítico”

Abelardo de la Espriella - Foto: EFE
Colombia

¿Qué impacto tendrá la política exterior de Colombia con la llegada de Abelardo de la Espriella?

Delcy Rodríguez/ Marco Rubio/ Dinorah Figuera - Fotos AFP
Marco Rubio

"El jefe de Delcy Rodríguez y de Dinorah Figuera es Marco Rubio": Antonio de la Cruz sobre negociaciones en Venezuela

Entrenamientos militares entre Estados Unidos y Chile - Fotos por Comando Sur
Comando Sur

General que atrapó a Maduro y abatió a "Niño Guerrero" hace estratégico anuncio sobre lucha en la región

El secretario de Energía, Chris Wright y el secretario de Estado, Marco Rubio - Foto: EFE- AFP
Administración Trump

Tensión en Estados Unidos por la lentitud con la que las empresas petroleras están invirtiendo en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Cuba no aguanta más: régimen de Miguel Díaz-Canel amenaza con fusilar presos políticos si Estados Unidos interviene la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El nuevo temblor remueve los sentimientos de los damnificados: “Fue revivir un momento crítico”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Tenemos mucha angustia, muchos nervios”: volvió a temblar en Venezuela, siendo La Guaira el epicentro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Inminente presión de los EEUU al régimen de Cuba: Washington habría enviado más espías a la isla

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Militares de EE. UU. - Foto X: @Southcom
Régimen cubano

Régimen cubano amenaza con fusilar a los presos políticos si EE. UU. interviene militarmente la isla

ICE - Foto AFP
ICE

ICE liberó a la futbolista venezolana que fue arrestada en un aeropuerto internacional de Florida

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Jose Manuel Restrepo, vicepresidente, y Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Colombia será el miembro número 13 del Escudo de las Américas ¿Qué significa?

Gobierno Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"A la izquierda le quedó grande gobernar": exviceministro de Defensa Alejandro Arbeláez sobre gestión de Gustavo Petro en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Javier Milei, presidente de Argentina. (EFE y Canva)
Argentina

Milei envía al Congreso reforma del Banco Central: busca limitar el financiamiento al Estado

Familair de colombianos detenidos en Arabia Saudita
Colombianos

Entre lágrimas, familiar de colombianos retenidos injustamente en Arabia Saudita pide su liberación

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump enciende las alertas: advierte operativo contra el régimen iraní que superaría 'Furia Épica'

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Javier Milei, presidente de Argentina. (EFE y Canva)
Argentina

Milei envía al Congreso reforma del Banco Central: busca limitar el financiamiento al Estado

Familair de colombianos detenidos en Arabia Saudita
Colombianos

Entre lágrimas, familiar de colombianos retenidos injustamente en Arabia Saudita pide su liberación

Voto latino en EEUU | Foto referencia: Canva
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Demócratas y republicanos a la caza del voto hispano para las elecciones de medio término en Estados Unidos

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump enciende las alertas: advierte operativo contra el régimen iraní que superaría 'Furia Épica'

Buques de guerra de la Armada de EE.UU desplegados- Foto: EFE
Estados Unidos

Estados Unidos inmoviliza petrolero que intentaba romper el bloqueo de los puertos de iraníes

Julián Alvarez jugador de Argentina y Club Atlético de Madrid-Foto: EFE
Fútbol

El FC Barcelona en problemas: La RFEF investiga al club catalán por presuntos contactos irregulares con Julián Álvarez

Centro Comercial colapsado en Japón - Foto: EFE
Terremoto

Centro comercial explotó y colapsó tras terremoto de 7,1 en Japón: se cree que varias personas quedaron atrapadas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023