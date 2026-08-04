"Hay una guerra": división en el chavismo y en la administración Trump por situación en Venezuela

El régimen venezolano atraviesa una crisis sin precedentes marcada por la fractura interna del chavismo, mientras en Estados Unidos crece la controversia sobre la política energética hacia Venezuela, según revelan reportes recientes de medios especializados. Para hablar sobre este tema, David Placer, periodista y escritor venezolano, conversó con el programa Club de Prensa de NTN24.