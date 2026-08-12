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Lionel Messi

Cristiano Ronaldo tras publicación de Messi por muerte de su padre reaccionó en minutos y le escribió sentido mensaje

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Futbolistas Messi y Cristiano Ronaldo | Fotos: EFE-AFP
Futbolistas Messi y Cristiano Ronaldo | Fotos: EFE-AFP
Messi publicó una imagen de su padre junto a la carta en la que le agradece por el papel que tuvo en su carrera.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo le envió un sentido mensaje a Lionel Messi luego de que el argentino publicara una sentida carta dedicada a su padre quien falleció la semana pasada.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos. Leo. Mucha fuerza”, escribió Ronaldo en un mensaje puesto en los comentarios de la publicación hecha por el argentino en Instagram.

Messi publicó una imagen de su padre junto a la carta en la que le agradece por el papel que tuvo en su carrera.

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En la carta el argentino confirmó que se encuentra en una fase del duelo en la que le cuesta creer lo sucedido. “Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, afirmó.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, expresó Messi.

El argentino aceptó que cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba su mensaje. “Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”.

“Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, expresó Messi.

Luego vino el momento más duro de la carta, cuando Messi aceptó que no sabe si continuará jugando al fútbol.

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“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, afirmó.

Luego recordó que Jorge estuvo a su lado “desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”

“Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí. Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando”, aseveró.

Recordó que Jorge fue para él “papá, amigo y representante”. “Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuídanos desde arriba”, finalizó el argentino.

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