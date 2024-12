Neymar rompió el silencio y habló por primera vez sobre su salida del PSG: “no era feliz allí. El club y el entrenador ya no contaban conmigo”

El futbolista brasileño Neymar ha sorprendido al mundo con sus recientes declaraciones sobre el tiempo en el que estuvo portando los colores del París Saint-Germain (PSG).

En su primera entrevista desde que dejó el club en agosto de 2023, el delantero, de 32 años, rompió el silencio y contó cómo fue su estancia durante las seis temporadas que pasó en el conjunto parisino.

En la entrevista con el medio RMC Sports, Neymar reveló que su estancia en el PSG fue tan buena como mala al mismo tiempo.

“Buena, porque futbolísticamente creo que estaba en el mejor momento de mi carrera. Y mala, porque estuve mucho tiempo lesionado y a menudo no terminaba una temporada”, señaló el jugador del Al Hilal.

‘Ney’ continuó diciendo que: “Así que hubo cierta tristeza. No olvidaré los grandes momentos que he vivido aquí, especialmente la final de la Champions”.

El futbolista brasileño comentó que vivió momentos increíbles con el PSG y que está seguro de que pudieron “haber ganado la Champions, pero una final se decide por detalles”.

“Jugar en la Ligue 1 fue una experiencia muy buena, y los aficionados se portaron muy bien conmigo. Escribí mi historia en la Ligue 1 y fue bueno para mi carrera. Estoy orgulloso y feliz de haber formado parte de ella. Ahora se acabó y tengo que centrarme en Arabia Saudita y en mi club, el Al Hilal”, añadió.

Sin embargo, el exartillero del conjunto parisino reveló que su decisión de irse del club se dio porque precisamente no era feliz ahí, ya que se dio cuenta de que tanto el equipo como el entrenador ya no contaban con él.

“Decidí dejar el PSG y llegó esta oferta para incorporarme al Al Hilal. Recibí la oferta justo después de marcharme, porque sencillamente no era feliz allí, en el PSG. El club y el entrenador ya no contaban conmigo. Ya lo habían hablado conmigo, así que tuve que tomar una decisión”, puntualizó.

Neymar aseguró que le gustó la oferta que le hicieron en el Al Hilal, además de que le sorprendió la acogida y amabilidad con las que lo recibieron los hinchas del club árabe, algo que no tuvo por parte de los aficionados del PSG en los últimos años que estuvo ahí.

El delantero de la ‘verdeamarela’ contó que su relación con la hinchada del conjunto parisino al principio fue buena, pero que los dos o tres últimos de su estancia allá no fueron lo mismo.

“No fue increíble la forma en que me trataron, le pasó lo mismo a Messi. En lo que a mí respecta, fue injusto porque siempre lo he dado todo en el terreno de juego”, señaló.

El jugador, de 32 años, explicó que le entristeció mucho cuando los fanáticos intentaron agredirlo, sobre todo cuando fueron hasta su casa y la quisieron invadir, para insultarlo o pegarle.

“Por lo que a mí respecta, se pasaron de la raya. Nuestra relación dejó de ser respetuosa, mientras que yo siempre los he respetado. Fue una situación realmente complicada. Al final, me entristeció la forma en que me trataron, pero ya está superado”, aseveró.

Para el brasileño, su relación con el PSG, pese a todo, siempre será de respeto y de desearle al club, en el que pasó tantos años, lo mejor siempre porque no le guarda rencor, salvo a “algunos de sus dirigentes y a algunos de sus seguidores”.

“Pero eso es cosa del pasado. Este es el club en el que he pasado más tiempo de mi carrera, seis años. He vivido grandes momentos, pero también algunos tristes. Y mi relación con los aficionados es uno de los momentos tristes, por desgracia. Pero en términos deportivos, ha sido el mejor fútbol que he jugado. Así que estoy contento y tengo la conciencia tranquila”, finalizó.

Neymar, que actualmente juega para el Al Hilal, también habló sobre sus lesiones, las cuales por desgracia lo han mantenido durante bastante tiempo alejado de las canchas diciendo que es una “cuestión de mentalidad” el volver, pero que ha tenido un gran apoyo de su círculo más cercano para poder recuperarse.