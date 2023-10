“No sé quién es el chico este”: la respuesta de Messi tras ser “escupido” por la espalda por un jugador paraguayo

El astro del fútbol, Lionel Messi, ocupa los titulares de los medios locales e internacionales por sus palabras ante una situación que ha llamado la atención de todos durante el encuentro de la Selección de Argentina frente a Paraguay por la tercera fecha de las eliminatorias para el Mundial de 2026.

Durante el segundo tiempo del encuentro, que dejó como ganador a la albiceleste 1 a 0 en el Monumental, el futbolista paraguayo Antonio Sanabria ingresó para jugar en lugar de su compatriota Adam Bareiro en el minuto 24.

En un momento dado, el paraguayo sostuvo una discusión con el capitán de Argentina, quien tras unos segundos le da la espalda, oportunidad que Sanabria aprovechó para presuntamente escupir al astro argentino.

En ese instante, Messi no tenía conocimiento de lo sucedido dentro del campo de juego y de la desagradable acción de su colega.

Una vez concluido el partido, la ‘Pulga’ fue informado de lo ocurrido y cuando fue interrogado por los periodistas sobre lo sucedido dio una respuesta escueta en la que deja en claro que no tiene idea de quién es el paraguayo.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Messi expresó que: “La verdad que no lo vi, me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este”.

“No lo vi, me dijeron ellos después, pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí”, añadió el delantero del Inter Miami.

Por su parte, Sanabria también habló de lo ocurrido y su discusión en la cancha con el ‘10’ de la albiceleste, señalando que son “cosas del partido, nada más”.

Además, durante su diálogo con Tyc Sports, explicó que en ningún momento escupió a Messi luego de que este le diera la espalda tras dar por finalizada la discusión que sostuvieron ambos en el campo de juego.

“Estuve viendo, me llegó la imagen. Parece que yo lo escupo, pero para nada. Él está lejos, pero parece por la imagen. Como se ve de la parte de atrás parece que yo lo escupo. Pero nada que ver. Lo desmiento totalmente”, expresó.

El jugador del Torino de Italia aclaró también que su intercambio con el argentino solo se trató de un “cruce por cosas del partido”.

Quien también dio su opinión sobre la situación, fue el director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, quien durante una conferencia de prensa señaló que “No lo vi. No sé, no opino de algo que no vi. Pero si hizo eso no está bien. Pero tampoco pedir algo que no sé si se puede actuar”.

“Pero no lo vi. Vi la jugada de cuando le tira la pelota por encima a Leo cuando se la pedía, pero no lo vi. Si hizo eso está mal, no puedo decir otra cosa”, añadió.

El partido entre Argentina y Paraguay terminó dejando a la albiceleste como líder con el puntaje perfecto tras vencer 1-0 a la albirroja por la tercera fecha de las eliminatorias para el Mundial de 2026.