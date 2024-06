Periodista mexicano Álvaro Morales, quien fue tendencia por subestimar a La Vinotinto, vuelve a armar polémica: “ganaron porque México falló un penal”

Una sorprendente Venezuela derrotó en dramático partido a México por 1-0 y se clasificó a cuartos de final de la Copa América por el Grupo B, un resultado que deja bien parado en la misma serie a Ecuador que más temprano venció 3-1 a la eliminada Jamaica.

La Vinotinto del DT argentino Fernando 'Bocha' Batista, que había debutado con una victoria de atrás sobre Ecuador por 2-1, en el imponente SoFi Stadium de Inglewood, en Los Angeles, dio un nuevo paso, firme, para enterrar su apodo de ‘eterna cenicienta’ sudamericana.

México tuvo varias opciones de gol y desperdició la posibilidad del empate al atajar el arquero venezolano Rafael Romo un débil penal que ejecutó Orbelín Pineda al minuto 87. Además, venían con ‘aire en la camiseta’ por ganar en su debut ante Jamaica 1-0.

El periodista mexicano Álvaro Morales de ESPN fue uno de los que se mostró confiado de que su selección derrotaría a Venezuela y en uno de los reportes para la cadena mencionada, menospreció a la Vinotinto y aseveró que el ‘tri’ golearía.

“No me preocupa Venezuela, Venezuela le gana a Ecuador porque se aviva en un saque lateral y porque Ecuador ya estaba vencido con un hombre menos. Venezuela tendría que estar preocupado por México, deja unos espacios terribles, no estaba Machis, no estaba Soteldo, a Salomón no le llegaban los balones, bien gana Venezuela, pero México deja mejores sensaciones ¿qué vas a hacer cuando México golee a Venezuela?”, fueron las palabras de Morales por las que le cobraron al final del partido entre ambas selecciones.

Posteriormente, el periodista mexicano se pronunció tras la derrota de su selección ante Venezuela y nuevamente le restó méritos a la Vinotinto. Primero lo hizo en su análisis post partido: “la gente está muy enojada por este resultado y por lo que ha pasado en los últimos partidos, México perdió contra Venezuela que es potencia en béisbol, en otros deportes, pero no en fútbol”.

Luego continuó en su cuenta de X en la que manifestó estar muy contento de ser tendencia en Venezuela y aseguró que La Vinotinto ganó porque México erró un penalti: “Me da mucho gusto ser trending topic allá en Venezuela y quiero decirle algo a mispanas, bien ganado, van a clasificar primeros del grupo, pero ganaron solamente porque México falló un penal, tienen que reflexionar; más allá de que el resultado es lo más importante, el funcionamiento del primer tiempo era de mucha pena”.

Sus comentarios volvieron a dar de qué hablar en las redes sociales y la gente está diciendo que al periodista le falta humildad para reconocer el funcionamiento de los dirigidos por Fernando ‘Bocha’ Batista: “a llorar a la taquería”, “si mi abuela no estuviera muerta, estaría viva, genio”, “perdieron por no hacer goles y acaso de qué se trata el fútbol, pinche pen...”, “que gran análisis: México perdió porque Venezuela ganó”, "obvio, perdieron porque no ganaron", entre otros.

El portero venezolano Rafael Romo ya se había referido al tema una vez se terminó el partido ante México: “Nosotros estamos contentos porque sabíamos que iba a ser difícil, México es una gran selección que juega muy bien. Nosotros tenemos la humildad de reconocer a los rivales, no tenemos esa soberbia y esa ignorancia que tienen muchos periodistas mexicanos que nos subestimaron, nosotros vinimos aquí a hacer el trabajo, a luchar, a dar lo mejor de nosotros para llevarnos esos tres puntos que para nosotros son muy valiosos”.

Tanto Venezuela como México ya piensan en sus próximos rivales de la última fecha del grupo B aunque uno más tranquilo que el otro. La Vinotinto, con la clasificación a cuartos de final de la Copa América en su bolsillo, enfrentará a Jamaica, mientras que el 'Tri' jugará ante Ecuador en un partido a muerte por la clasificación.