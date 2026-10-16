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Presidente de LaLiga, Javier Tebas, equipara los contenidos de Real Madrid TV con tácticas de propaganda del régimen nazi

octubre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de LaLiga, Javier Tebas-Foto: EFE
El presidente de LaLiga, Javier Tebas-Foto: EFE
El dirigente deportivo criticó severamente la línea editorial del canal oficial del club blanco, con señalamientos sobre la manipulación sistemática de las jugadas arbitrales y del calendario competitivo.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, desató una intensa polémica este viernes al comparar públicamente los métodos informativos de Real Madrid TV con los procedimientos de propaganda desarrollados durante el régimen de la Alemania nazi, en alusión específica a la constante victimización de la institución deportiva y la alteración interesada del contexto arbitral.

A través de un extenso pronunciamiento difundido en redes sociales, el máximo responsable del organismo rector del fútbol profesional español cuestionó la estrategia comunicativa del club madrileño, acusando a la directiva de orquestar una campaña de presión permanente mediante la selección parcializada de jugadas dudosas y la desacreditación sistemática de los árbitros.

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“Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato”, aseveró Tebas, con la aclaración de que la equiparación alude exclusivamente a las tácticas propagandísticas y no a la ideología o a la masa social del club.


El dirigente deportivo amplió sus críticas hacia la gestión de los horarios y del calendario de la competición, exigiendo la publicación detallada de todas las solicitudes de modificación presentadas por la entidad blanca para acomodar sus partidos a la celebración de eventos extradeportivos en el estadio Santiago Bernabéu.

“La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portavoces y Real Madrid TV lleva la voz cantante cuya partitura es seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos”, puntualizó el presidente de la patronal futbolística.

Este nuevo enfrentamiento verbal profundiza el distanciamiento institucional entre la cúpula de LaLiga y la directiva madridista, hecho que marca la pauta informativa del deporte español.

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La escalada de tensiones discursivas evidencia la profundidad de la crisis de gobernabilidad en el fútbol profesional ibérico, donde las disputas sobre el arbitraje y la gestión de calendarios continúan en el centro del debate público.

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