El delantero colombiano Juan Camilo Hernández Suárez, más conocido como 'Cucho' Hernández, marcó este martes para su equipo, el Real Betis de España, en dos ocasiones en un partido correspondiente a la fase de liga de la Champions League.

Hernández marcó por primera vez al aprovechar un centro preciso y, tras un salto perfecto, logró adelantar de cabeza a su club en un partido en el que enfrentaba al Slovan Bratislava, un club de Eslovaquia.

El temible atacante colombiano, que se perfila como uno de los grandes baluartes de la selección Colombia en la era que inicia tras el retiro de James Rodríguez, marcó ese tanto cuando el reloj transitaba el minuto 43 del compromiso.

Luego, en el minuto 57 y tras un cobro de tiro de esquina, el colombiano volvió a anotar para su club.

El afamado periodista deportivo y experto en datos, Mister Chip, precisó que los goles del 'Cucho' son el quinto y sexto marcado por un colombiano con un club español en toda la historia de la Champions League.

“El gol del Cucho Hernández es el quinto de un colombiano con un club español en la historia de la Champions League: dos de James Rodríguez con el Real Madrid (2014 y 2016), uno de Jackson Martínez con el Atlético (2015) y dos del Cucho con el Betis en esta edición”, destacó en sus redes Mister Chip sobre el primer tanto del Cucho por lo que ya son tres sus goles en el torneo.

Este martes avanza una nueva jornada de la fase de liga de la Champions League, de la que saldrán los clasificados tanto a octavos de final (los ocho primeros) como a los play-off (los equipos ubicados entre la casilla nueve y 24 del campeonato europeo).

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El último campeón del torneo europeo, cabe recordar, fue el PSG de Francia que se impuso al Arsenal de Inglaterra en la final de la temporada 2025-2026.