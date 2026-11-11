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Estado Bolívar

Asesinan a dos indígenas piaroas en medio de enfrentamientos entre el ELN y disidencia de las FARC en el estado Bolívar

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Asesinan a dos indígenas piaroas en el estado Bolívar (Venezuela) - Fotos: Instagram
Asesinan a dos indígenas piaroas en el estado Bolívar (Venezuela) - Fotos: Instagram
Según reportes, la disputa entre los grupos armados se intensificó desde finales de 2025.

Las comunidades indígenas Hottuja (Piaroa) del Alto Suapure y Alto Parguaza, en el municipio Cedeño del estado Bolívar, atraviesan una situación de inseguridad por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC.

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Entre las víctimas figuran: Alberto Tovar y Alberto González, este último presuntamente asesinado por integrantes del ELN.

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El cuerpo de González habría sido encontrado cerca de la comunidad Rimu Aje, también conocida como Caño Chispita.

Según reportes, la disputa entre los grupos armados se extendió desde finales de 2025 hacia territorios indígenas y sectores cercanos a Los Pijiguaos.

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En ese contexto, la violencia estaría afectando las actividades tradicionales de las comunidades y obligando a familias a abandonar sus hogares.

Ante este panorama, las comunidades reclaman la intervención del Estado venezolano para investigar los asesinatos y desapariciones.

A su vez, solicitan la verificación de la existencia de minas antipersonales y garantizar la protección de los pueblos indígenas.

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