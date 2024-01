Revelan declaraciones optimistas sobre el estado de salud de Michael Schumacher

Varios medios deportivos, entre ellos el popular Marca de España, ha divulgado el testimonio del exjefe ejecutivo del equipo de Fórmula 1 Mercedes AMG Nick Fry quien habló sobre el estado de salud del alemán Michael Schumacher, considerado por muchos como el mejor automovilista de todos los tiempos.

El británico se pronunció de forma positiva sobre la atención que ha recibido Schumacher quien quedó en un delicado estado de salud luego de tener un accidente cuando hacía una práctica de esquí.

"Nunca nadie ha recibido los cuidados médicos que está recibiendo de Schumacher”, afirmó Fry quien compartió con el alemán algunos momentos en el equipo Mercedes AMG.

Fry, no obstante, aclaró que no ha “oído nada sobre el estado de Schumacher”. “Así que no puedo confirmar ni desmentir nada de las recientes informaciones que han salido sobre él”.

“Michael tiene al mejor equipo médico del mundo y estoy seguro al cien por cien que ningún ser humano en la historia ha recibido el tratamiento que está recibiendo él. La familia dispone de los recursos", expuso.

La entrevista, que ha sido ampliamente replicada en la prensa internacional, fue publicada por 'Online Betting Guide'.

La declaración de Fry ha traído algo de alivio a los aficionados quienes no han tenido noticias claras sobre el estado del piloto alemán.

Fry se pronunció luego de que hace unas semanas Johnny Herbert, antiguo compañero del alemán en el equipo Benetton, asegurara que no le sorprendería si Michael se sentara a la mesa a cenar con el resto de su familia.

El británico habló de estas afirmaciones de su compatriota y comentó una publicación del diario Bild que indicaba que ‘Schumi’ fue subido a un Mercedes AMG para estimular su cerebro.

"Rezo y espero que estén haciendo progresos con Michael. Si las noticias sobre que se sienta en la mesa y que se ha subido a un coche son verdad, no me sorprendería, porque imagino que es el tipo de cosas que harías para que el cerebro vuelva a ponerse en marcha", aseveró esperanzado el británico.

Michael Schumacher es el piloto con más campeonatos mundiales de Fórmula 1 ganados. Lo consiguió en siete oportunidades, un número que luego igualó el británico Lewis Hamilton.

‘Schumi’ ganó los títulos mundiales de 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Los dos primeros los consiguió con el equipo Benetton y los cinco posteriores con la imbatible escudería Ferrari de principios del milenio.