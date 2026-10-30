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Dibu Martínez

"Si jugamos hoy, les ganamos": Dibu Martínez lanza dardo a España y revive el dolor de la final de la Copa del Mundo

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Dibu Martínez | Foto: EFE
Dibu Martínez | Foto: EFE
El arquero argentino recordó la derrota de la Albiceleste ante España en la final de la Copa del Mundo 2026 y aseguró que, si volvieran a enfrentarse en la actualidad, el resultado sería diferente.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez volvió a referirse a uno de los episodios que todavía recuerda de su trayectoria con la selección argentina: la derrota ante España en la final del Mundial de 2026. El guardameta del Chelsea concedió una entrevista a Gastón y Esteban Edul, en el programa ‘Los Edul’, en la que habló sobre aquel compromiso y lanzó una declaración que no pasó desapercibida, al asegurar que, si se enfrentaran nuevamente, la Albiceleste tendría posibilidades de imponerse.

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Si íbamos a los penaltis, ganábamos. Sentía que era mi día. Sientes que no va a entrar”, manifestó el arquero al recordar el desenlace del encuentro. Martínez dejó claro que confiaba en sus condiciones para afrontar una definición desde los doce pasos, una de las situaciones en las que ha construido buena parte de su reconocimiento internacional.

Sin embargo, el argentino también reconoció el mérito del equipo dirigido por Luis de la Fuente y no desconoció que España se quedó con el título de manera legítima. Pese a ello, comparó el nivel del rival con el de Francia, selección a la que enfrentó en la final de Qatar 2022 y contra la que Argentina consiguió su tercera Copa del Mundo.

Francia en 2022 me impuso más que esta España. Son muy buenos, pero tengo la sensación de que hoy les ganamos”, expresó Martínez, dejando abierta la posibilidad de un nuevo enfrentamiento entre ambas selecciones y alimentando la rivalidad deportiva después de la final.

Las declaraciones del guardameta se producen después de un campeonato en el que, según contó en la misma conversación, tuvo que superar dificultades físicas para defender el arco argentino. El Dibu reveló que disputó todo el Mundial con un dedo fracturado, una lesión que arrastraba desde la final de la Europa League y que lo obligó a modificar sus entrenamientos durante las primeras semanas de preparación.

Jugué todo el Mundial con el dedo fracturado”, confesó. Explicó que los médicos le colocaron una protección y que inicialmente solo podía entrenar utilizando uno de sus brazos. También destacó el respaldo del seleccionador Lionel Scaloni, quien lo esperó hasta el último momento antes de definir su participación en los encuentros.

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El arquero reconoció que todavía tiene molestias y que contempla someterse a una operación para intentar solucionar las secuelas de aquella fractura. Durante la entrevista, incluso mostró su mano derecha y explicó que no puede flexionar completamente el dedo anular.

Del mismo modo, otro de los temas que abordó fue el fuerte accidente que sufrió en el compromiso frente al Everton, que terminó con una fractura de mandíbula y una intervención quirúrgica. Martínez describió la gravedad del impacto y aseguró que perdió el conocimiento.

“Fue como un K.O. de la UFC. Me desmayé y no recuerdo nada. Me pusieron una placa en el hospital y me agarraron tres dientes”, relató.

Finalmente, sobre su regreso a las canchas, manifestó que su intención es estar disponible durante el próximo parón de selecciones, pues considera que representar a Argentina sigue siendo una de sus principales motivaciones.

“Yo necesito jugar con la selección. Mi intención es volver en el parón de selecciones”, aseguró.

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