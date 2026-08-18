Las hermanas Williams caen en su regreso a los dobles cuatro años después en una ajustada remontada que se decidió con un “súper tie-break”

Las hermanas Venus y Serena Williams volvieron a compartir pista en la modalidad de dobles cuatro años después de su última aparición conjunta en el Abierto de Estados Unidos.

Las legendarias tenistas norteamericanas cayeron derrotadas ante la estadounidense Peyton Stearns y la ucraniana Marta Kostyuk con parciales de 6-2, 1-6, 10-8 en un encuentro que se extendió por 1 hora y 18 minutos.

El inicio del partido estuvo marcado por la falta de ritmo competitivo en cancha, con Stearns y Kostyuk tomado la delantera tras dominar el primer set, las hermanas reaccionaron con autoridad en el segundo parcial para igualar las acciones y llevar la definición al “súper tie-break”.

En el desempate definitivo, Stearns y Kostyuk llegaron a tomar una ventaja inicial de 6-0, las Williams apretaron el mercado hasta colocarse 9-8 y salvar un punto de partido, una doble falta al saque por parte de Venus terminó entregando el punto decisivo a la dupla rival.

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El esperado reencuentro en cancha estaba pactado originalmente para disputarse en Wimbledon, en cambio una molestia en la rodilla sufrida por Serena en su cuadro individual postergó la reaparición de la dupla.

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Por su parte, Venus Williams ha mantenido continuidad en el circuito profesional en ambas modalidades, destacando su actuación en el Abierto de Estados Unidos de 2025, donde alcanzó la instancia de cuartos de final junto a la canadiense Leylah Fernández.