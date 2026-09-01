Juan Guillermo Cuadrado tomó decisión sobre su futuro: descartó tres grandes ligas y busca seguir los pasos de James

Sigue siendo un misterio el futuro de Juan Guillermo Cuadrado, quien desde el primero de julio de 2026 se encuentra sin equipo. El último club con el que jugó fue el Pisa de Italia.

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Hay muchos rumores sobre cuál será el nuevo destino de Cuadrado, quien estaría aún lejos del retiro. Con 38 años, el lateral colombiano puede presumir de que es uno de los colombianos con mayor regularidad en Europa, donde se ha mantenido desde 2009.

Se especula que Cuadrado podría volver al fútbol profesional colombiano (FPC), pero, de momento, esa opción está descartada. Él mismo ha afirmado que no está en sus planes, ni en los de su familia, regresar al país.

Asimismo, las ganas y la competitividad de Cuadrado parecen estar en su nivel máximo. La prensa deportiva en Colombia reveló que el futbolista rechazó ofertas de Catar, Arabia Saudí e Israel y que su deseo sería llegar a la MLS o México.

Así lo contó el periodista Alexis Rodríguez por medio de X.

“Juan Guillermo Cuadrado: un equipo de Arabia Saudí y Catar realizó oferta, pero la descartó, al igual que una propuesta millonaria DE US$3M de un club israelí”, aseveró el comunicador.

Además, añadió que, efectivamente, para el lateral Colombia no es una opción.

“MLS y Liga MX son el objetivo, no hay afán y, por ahora, Colombia no es una opción”, indicó.

Con esto, la postura de Cuadrado ha sido clara a lo largo de todo este tiempo. A finales de junio, en diálogo con DSports, el experimentado jugador afirmó que no tiene en sus planes volver a Colombia.

"La verdad, cuando lo hablo con mi esposa, no está tan de acuerdo. A mí sí me gustaría, pero no puedo pensar solamente en mí, sino en lo que es lo mejor para la familia”, dijo en entrevista.

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Finalmente, esto encaja con lo contado por Daniel Ossa, presidente del Deportivo Independiente Medellín, a mediados de agosto, en El Vbar Caracol.

"Sí, yo hablé con Cuadrado. Fue vía telefónica y me dijo: ‘Panita, ahorita no. Estamos mirando otras cositas; la familia todavía no’. Yo le dije: ‘No, solamente quiero que sepa que nosotros estaríamos muy orgullosos de que usted, en algún momento que quiera volver a Colombia, lo haga a Medellín. Pero sí lo entendemos, no hay problema”, y quedó así”, dijo Ossa.