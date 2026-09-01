Jugador que disputó el Mundial con la Selección Colombia deja Europa para fichar por club de Arabia Saudita

Semanas después del Mundial 2026, varios jugadores de la Selección Colombia han cambiado de club para fichar por nuevos equipos en esta temporada.

En las últimas horas, se conoció que un jugador que disputó el Mundial con la Tricolor tendrá nuevo equipo para la presente temporada que ya inició en Europa.

Se trata del mediocampista Richard Ríos, quien pasará de vestir los colores del Benfica de Portugal a un equipo de Arabia Saudita.

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Según se ha conocido, el jugador colombiano pasará a ser nuevo jugador de Al-Ittihad, equipo de la liga saudí.

El jugador iría en calidad de préstamo, pero sin opción de compra, por lo que el jugador regresaría al club portugués al final de la cesión.

Actualmente, el Al-Ittihad se ubica quinto con ocho puntos en las primeras cuatro jornadas de la liga saudí.

El equipo de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr se ubica en lo más alto con 12 unidades.

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La información sobre el nuevo destino de Richard Ríos ha generado críticas entre los aficionados, muchos de los cuales consideran un retroceso en su carrera después de su llegada a Europa en 2024.

Ríos se destacó como gran figura de la Selección Colombia en la Copa América de 2024, lo que le permitió pasar del Palmeiras al fútbol europeo.

No obstante, su paso por Europa no ha tenido los resultados esperados. Incluso, el mediocampista colombiano perdió su lugar en la titular de la Tricolor durante el Mundial de 2026.