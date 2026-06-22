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Mundial 2026

Se suspendió el partido entre Francia e Irak en el Mundial por alerta de tormenta severa

junio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Se suspendió el partido Francia e Irak / FOTO: EFE
Se suspendió el partido Francia e Irak / FOTO: EFE
El equipo europeo ganaba 1-0 con anotación de Kylian Mbappé, pero comenzó a llover y se intensificó.

El partido entre Francia e Irak por el Grupo I de la Copa del Mundo tuvo que ser suspendido sobre el final de la primera parte por amenaza de tormenta severa en el estadio de Filadelfia, según comunicó la FIFA.

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El partido transcurría con normalidad y Kylian Mbappé tenía ganando a los ‘galos’ con una anotación al minuto 14; sin embargo, comenzó a llover y el partido se seguía disputando hasta que el agua se intensificó.

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El anuncio oficial de suspensión fue informado minutos después de que ambos equipos se retiraran al vestuario al término de la primera parte, que cerró con victoria 1-0 de los galos y en la que la lluvia apareció desde el minuto 36.

Los aficionados que colmaron el Lincoln Financial Field, con capacidad para más de 65.000 espectadores, fueron conminados antes a retirarse de las tribunas y buscar refugio dentro del estadio a través de un mensaje en los parlantes y la pantalla gigante.

Según la normativa vigente en Estados Unidos, cualquier evento al aire libre puede ser retrasado al menos 30 minutos si se detectan relámpagos en un radio de 13 km.

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El tiempo de espera, en este caso, comenzaría a contar desde que los jugadores entraron a los camerinos, según explicó una fuente de la FIFA.

El pronóstico meteorológico anunciaba una tormenta para el comienzo de este juego, previsto para las 17H00 locales (21H00 GMT), correspondiente a la segunda jornada del Grupo I.

 

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