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Mundial

Familia del DT de Ecuador se pelea con fanáticos de 'La Tricolor' en pleno partido del Mundial por malos resultados: "No tienen ni idea"

junio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
DT de la selección de Ecuador, parte de su familia y fanáticos ecuatorianos - Fotos: Instagram
DT de la selección de Ecuador, parte de su familia y fanáticos ecuatorianos - Fotos: Instagram
El tenso cruce ocurrió en las tribunas del Estadio Arrowhead de Kansas City, justo después de que la selección de Ecuador empatara 0-0 ante Curazao.

Algunos integrantes de la familia del DT de Ecuador, Sebastián Beccacece, se pelearon con varios fanáticos de "La Tricolor" luego de que los hinchas cuestionaran airadamente al estratega debido a la falta de goles y los malos resultados en el Mundial 2026.

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El tenso cruce ocurrió en las tribunas del Estadio Arrowhead de Kansas City, justo después de que la Selección de Ecuador empatara 0-0 ante Curazao.

En una compleja noche en Kansas City, Ecuador se resignó a la igualdad frente al modesto combinado de Curazao en la segunda fecha del Grupo E.

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Con este resultado, el conjunto suramericano complica sus opciones de clasificar a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Ecuador, con un solo punto, se jugará la vida en la última jornada frente a la poderosa Alemania, que ya tiene asegurado el liderato de la llave con seis unidades.

Costa de Marfil es segundo, con tres puntos, mientras que Curazao celebró este sábado la primera unidad mundialista de su historia con una épica actuación de su arquero, Eloy Room, que frustró todos los intentos ecuatorianos.

Room, guardameta del país más pequeño del Mundial, se quedó a una sola atajada del récord que ostenta el norteamericano Tim Howard desde 2014.

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Los 68.598 espectadores, prácticamente todos aficionados de La Tricolor, vieron con incredulidad y desesperación cómo figuras como Enner Valencia y Moisés Caicedo perdonaban ocasiones una tras otra.

La mejor participación de Ecuador en los Mundiales de fútbol fue en Alemania 2006, donde la selección logró avanzar por primera vez a la fase de octavos de final y alcanzó el histórico 12.º lugar en la tabla general.

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