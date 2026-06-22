Los que estuvieron antes de Messi: estos han sido los goleadores en la historia de los Mundiales

Lionel Messi, tras marcar este lunes contra Austria, se convirtió a dos días de cumplir los 39 años en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo con 18 tantos en 28 partidos, borrando el récord que desde 2014 ostentaba el exinternacional alemán Miroslav Klose (16 goles).

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El astro argentino, que disputa su sexto Mundial, abrió el marcador contra Austria en el minuto 38 de un partido que se disputa en Arlington, cerca de Dallas, y en el que Messi falló un penal al inicio del mismo.

Los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo: