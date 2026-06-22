NTN24
Lunes, 22 de junio de 2026
Lunes, 22 de junio de 2026
Mundial 2026

Los que estuvieron antes de Messi: estos han sido los goleadores en la historia de los Mundiales

junio 22, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 (EFE)
Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 (EFE)
El argentino le arrebató el puesto a Miroslav Klose y este se lo había quitado al brasilero Ronaldo Nazario.

Lionel Messi, tras marcar este lunes contra Austria, se convirtió a dos días de cumplir los 39 años en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo con 18 tantos en 28 partidos, borrando el récord que desde 2014 ostentaba el exinternacional alemán Miroslav Klose (16 goles).

Te puede interesar:

El astro argentino, que disputa su sexto Mundial, abrió el marcador contra Austria en el minuto 38 de un partido que se disputa en Arlington, cerca de Dallas, y en el que Messi falló un penal al inicio del mismo.

o

Los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo:

  • Lionel Messi (ARG/18 goles en 28 partidos, de la edición de 2006 hasta hoy)
  • Miroslav Klose (GER/16 goles en 24 partidos, de 2002 a 2014)
  • Ronaldo Nazario(BRA/15 goles en 19 partidos, de 1998 a 2006)
  • Gerd Müller (GER/14 goles en 13 partidos, en 1970 y 1974)
  • Kylian Mbappé (FRA/14 goles en 15 partidos, de 2018 hasta hoy)
  • Just Fontaine (FRA/13 goles en 6 partidos, en la edición de 1958)
  • Pelé (BRA/12 goles en 14 partidos, de 1958 a 1970)
  • Jürgen Klinsmann (GER/11 goles en 17 partidos, de 1990 a 1998)
  • Sandor Kocsis (HUN/11 goles en 5 partidos, en la edición de 1954)
  • Gabriel Batistuta (ARG/10 goles en 12 partidos, de 1994 a 2002)
  • Harry Kane (ENG/10 goles en 12 partidos, de 2018 hasta hoy)
  • Cristiano Ronaldo (POR/8 goles en 23 partidos, de 2006 hasta hoy)

Temas relacionados:

Mundial 2026

Goleadores

Lionel Messi

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No deberían presentarse diferencias significativas”: exregistrador sobre el preconteo y escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Descubren un diminuto pulpo azul en las islas Galápagos: una nueva especie sorprende a los científicos

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Él ganó, grande": Donald Trump reacciona a los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia

Iván Cepeda, candidato presidencial en Colombia. (EFE)
Iván Cepeda

Iván Cepeda no reconoce a Abelardo de la Espriella como ganador "oficial" de la elección y dice que se impugnarán 33 mil mesas en Colombia

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella recibe primeros mensajes de felicitaciones desde EE. UU. y Colombia por victoria en elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella gana la elección presidencial en Colombia

Elecciones en Colombia (AFP)
Registraduría

"Con plenas garantías de transparencia e integridad electoral se desarrolló la segunda vuelta": Registraduría de Colombia tras cierre de urnas

Más de Deportes

Ver más
Futbolistas - Foto EFE
Mundial 2026

Delantero de selección mundialista no pudo viajar con el equipo porque su autorización de viaje fue puesta bajo revisión de EE. UU.

Fanáticos y jugadores del Sport Clube União Torreense - Fotos: EFE / X
hazaña

Historia de película: modesto equipo de segunda división hace historia al meterse en Europa Legue tras ganar la copa de su país ante poderoso del viejo continente

Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / NRG Stadium de Houston, Texas - Fotos: EFE / NTN24
Mundial

¿Se le dará la revancha? Cristiano Ronaldo vuelve a pisar este estadio mundialista y buscará sumar de a tres con la selección de Portugal

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, como si fuera jefe de Estado llegó a India: ¿qué se sabe del viaje de la líder del régimen venezolano?

Futbolistas - Foto EFE
Mundial 2026

Delantero de selección mundialista no pudo viajar con el equipo porque su autorización de viaje fue puesta bajo revisión de EE. UU.

Ilustración del dictador Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

Maduro enfrentaría nueva causa judicial en Estados Unidos por delitos financieros

Bloqueos en carreteras de Bolivia / Rodrigo Paz, presidente de Bolivia - Fotos: EFE
Bolivia

"Esto está llegando al límite, el tiempo se acaba": presidente boliviano sobre bloqueos y protestas que desestabilizan la economía del país

Giorgia Meloni, primera ministra de italia, junto a Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Giorgia Meloni

"Italia y yo nunca mendigamos": Giorgia Meloni responde a Donald Trump quien dijo que ella le "suplicó" por una foto

Pete Hegseth - AFP
Alias Niño Guerrero

"Pudimos identificar dónde estaba y matarlo": secretario de Guerra dice que fue el régimen de Venezuela el que invitó a EE. UU. a utilizar su fuerza militar para neutralizar al Niño Guerrero

Falla San Andrés | Foto Canva
San Andrés

Científicos advierten sobre la falla de San Andrés tras posible acercamiento de un megaterremoto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre