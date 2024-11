Suspenden a árbitro de la Premier League por vídeos en los que aparece insultando al Liverpool y al DT Jürgen Klopp

Un gran escándalo se ha dado en las últimas horas en el fútbol inglés, por la filtración de unos videos en el que un árbitro activo de la Premier League y que recientemente pitó el encuentro entre el Liverpool y el Aston Villa, insulta a los ‘Reds’ y a su exentrenador Jürgen Klopp.

El árbitro, que en temporadas pasadas ha sido juez central de varios encuentros y ha pertenecido al VAR, fue expuesto en unos videos en los que insulta al Liverpool y a Klopp.

En los videos, Coote junto con un amigo cargó contra los ‘Reds’ tras su actuación del fin de semana pasado, y posteriormente arremete contra el estratega germano: “El Liverpool fue una mierda. ¿Klopp? Cabrón, absolutamente cabrón”, exclama el colegiado.

“Aparte de haberme echado la bronca cuando arbitré contra el Burnley, me acusó de mentir y luego me echó la bronca. No tengo ningún interés en hablar con alguien tan jodidamente arrogante. Hago todo lo que puedo para no hablar con él... Dios mío, alemán de mierda. Que me jodan”, añade.

En un segundo video, Coote sostuvo: “ese puto último vídeo no puede ir a ninguna parte, en serio”.

Como era de esperarse, los audiovisuales se hicieron rápidamente virales y llegaron hasta el Colegio de Árbitros de la Premier League (PGMOL), organismo que suspendió a Coote.

Según informó el medio británico Mirror, David Coote “niega vehementemente una conducta inapropiada y ha insistido a los jefes arbitrales PGMOL que el vídeo viral en el que aparece no es auténtico, y la PGMOL tiene expertos técnicos examinándolo”.

No obstante, PGMOL comunicó al respecto: “inició la investigación después de que el video se publicara en las redes sociales”.

“El resultado podría significar el final de la carrera de Coote como árbitro profesional”, agrega la instancia.