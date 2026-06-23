Técnico de RD Congo calienta la previa y le hace dura advertencia a Colombia: "el papel de ser el retador nos va muy bien"

Una dolida República Democrática del Congo tendrá la difícil tarea de enfrentarse a una eufórica Colombia que busca quedarse con el liderato del Grupo K del Mundial de 2026.

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El conjunto africano viene de empatar contra la Portugal de Cristiano Ronaldo y deberá intentar quedarse con una victoria cuando enfrente a la 'Tricolor' este martes.

El panorama no es fácil, pero para su técnico, el Congo tiene lo necesario para ganarle a la subcampeona de América.

En rueda de prensa previo al partido, el entrenador de RD Congo, Sébastien Desabre, fue contundente y advirtió al conjunto cafetero.

Desabre señaló: "Tenemos que meter goles y sacar puntos. Mañana va a ser una victoria o un empate. Queremos clasificarnos para los dieciseisavos".

Y reconoció que Colombia es "una de las selecciones favoritas" para ganar en esta fase de grupos, pero advirtió que "el papel de ser el retador nos va muy bien".

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Sin embargo, celebró el punto obtenido ante Portugal y dijo que "tenemos la meta de superar el grupo".

El entrenador francés, de 49 años garantizó que, ante Colombia, el conjunto africano dará un partido muy diferente al que dio frente al equipo 'luso': "Vamos a correr riesgos".

Esto porque considera que "tenemos futbolistas increíbles que están en clubes maravillosos y están acostumbrados a ser campeones".

52 años después de su primera participación en Alemania 1974, el Congo espera poder pasar a los dieciseisavos tras enfrentarse contra el conjunto encabezado por James Rodríguez y Luis Díaz, es por eso que cree que su equipo no se debe dejar de abrumar por la hinchada colombiana.

Colombia y República del Congo se medirán este martes en la segunda jornada del Grupo K del Mundial de 2026, en donde la 'Tricolor' buscará quedarse con el liderato, mientras que el conjunto africano buscará llevarse los tres puntos que lo pueden ayudar a clasificarse a la siguiente fase del torneo.