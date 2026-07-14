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Juego de las Estrellas

Venezuela y su cuota latina en el Juego de Estrellas de la MLB 2026: estos son los convocados

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol de 2026 en el Citizens Bank Park de Filadelfia - EFE
Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol de 2026 en el Citizens Bank Park de Filadelfia - EFE
El Juego de Estrellas de la MLB es un partido de exhibición anual que enfrenta a los mejores peloteros de la Liga Americana contra los de la Liga Nacional.

Este martes 14 de julio se llevó a cabo el Juego de las Estrellas de la MLB 2026. Seis fueron los peloteros venezolanos que estuvieron convocados en dicho trámite.

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  • Luis Arráez (San Francisco Giants): Cuarta selección en su carrera.
  • William Contreras (Milwaukee Brewers): Tercera convocatoria.
  • Willson Contreras (Boston Red Sox): Seleccionado mediante sustitución.
  • Ranger Suárez (Boston Red Sox): Segunda convocatoria y único representante de la Liga Americana.
  • Eduardo Rodríguez (Arizona Diamondbacks): Primera selección al Clásico de Verano.
  • Jesús Luzardo (Philadelphia Phillies): Convocado por primera vez y viviendo la experiencia en casa.

El Juego de Estrellas de la MLB es un partido de exhibición anual que enfrenta a los mejores peloteros de la Liga Americana contra los de la Liga Nacional.

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Conocido como el 'Clásico de Media Temporada', se desarrolla a mediados de julio para marcar la mitad de la temporada regular.

¿Quiénes participan y cómo se eligen?

Los jugadores que forman parte de las plantillas son seleccionados mediante una combinación de votación de los fanáticos, votación de los propios jugadores y selecciones de las oficinas de las Grandes Ligas.

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Por su parte, los abridores de cada posición son elegidos directamente por los aficionados, mientras que los lanzadores y reservas son seleccionados por los mánagers y la liga.

El primer Juego de Estrellas se celebró en 1933 como parte de la Feria Mundial de Chicago y, desde entonces, solo se ha cancelado en un par de ocasiones.

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