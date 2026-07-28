NTN24
Martes, 28 de julio de 2026
Martes, 28 de julio de 2026
FIFA

La UEFA estalla contra la FIFA por la idea de vender el Mundial: "El alma y la gobernanza del fútbol no son activos para negociar"

julio 28, 2026
Por: David Lozano
Donald Trump y Gianni Infantino - EFE
Donald Trump y Gianni Infantino - EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tiene como objetivo vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados, según The Times.

Según The Times, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tiene como objetivo vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados. Él sería una especie de comisionado de esta nueva empresa. La idea, que ha destacado The Times, ha provocado una reacción contundente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

o

El organismo europeo, encabezado por Aleksander Ceferin, indicó, por medio de un comunicado publicado en X, que la propuesta que tiene en mente Infantino cruza una línea que nunca se debería traspasar, y menos en el fútbol.

"Esto cruza una línea que las instituciones que gobiernan el fútbol nunca deberían cruzar", aseguró la UEFA.

Asimismo, por medio de ese comunicado, la asociación también expresó que se toma este asunto con extrema seriedad e hizo un llamado a los diferentes actores del fútbol para que hagan lo mismo.

"La UEFA se lo toma extremadamente en serio. También debería hacerlo cada Asociación Nacional de Fútbol. También deberían hacerlo todos los actores involucrados: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todas las personas que se preocupan por el futuro de este deporte", se lee en el comunicado.

o

En ese mismo sentido, la entidad aseguró que nadie tiene la potestad de vender el fútbol y que ninguno es su dueño.

"El alma y la gobernanza del fútbol no son activos para negociar, especialmente cuando no existe ninguna transparencia sobre quién obtiene beneficios económicos. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo", aseveró.

Según las informaciones, Infantino estaría considerando vender participaciones del Mundial a inversores privados por medio de una nueva empresa. Incluso, medios ingleses aseguran que ya se han firmado acuerdos preliminares en una operación que supondría más de 17.000 millones de euros.

Finalmente, según lo que se conoce hasta el momento, la FIFA mantendría una participación mayoritaria, mientras que los inversores privados podrían adquirir participaciones minoritarias por valor de miles de millones. De acuerdo con la información, el proceso estaría bajo el auspicio del banco JP Morgan y Donald Trump ya habría sido consultado sobre esta iniciativa. Además, The Times indica que Infantino podría convertirse en el gerente de la nueva entidad al finalizar su presidencia en el organismo mundial en 2031.

Temas relacionados:

FIFA

Copa Mundial de clubes de la FIFA

UEFA

Copa Mundial del Fútbol

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tres mujeres, dos escándalos y un protagonista, Petro: "Una comedia de corrupción en varios actos"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué implicaciones tiene la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hubo un comportamiento indebido y actos de corrupción": exministra de Justicia de Colombia sobre beneficios de Gustavo Petro a privados de la libertad

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“La retórica radical contra Israel y sus líderes afecta a muchas personas”: analista sobre Mamdani

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comando Central reveló video que muestra el abordaje a un barco petrolero que quería pasar el control del estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Banderas Venezuela y EE. UU. - Fotos Canva
Transición

Así inicia la tercera etapa del plan de EE. UU. en Venezuela: ¿cómo se daría la transición a la democracia?

Abordaje a un barco petrolero / FOTO: Captura de pantalla
estrecho de Ormuz

Comando Central reveló video que muestra el abordaje a un barco petrolero que quería pasar el control del estrecho de Ormuz

Nueva York - Foto Canva
Atentado en Nueva York

Comunidad judía en Nueva York pide investigar apuñalamiento como crimen de odio: masivas protestas

Incendios en España - EFE
Incendios forestales

Así se ve la devastación que dejan los peores incendios forestales en la historia de España

Diosdado Cabello - Foto: AFP
Régimen de Venezuela

¿Está perdiendo poder Diosdado Cabello? Cambios en el alto mando militar de Venezuela

Más de Deportes

Ver más
James Rodríguez - EFE
James Rodríguez

¿El fin de la carrera de James Rodríguez? Minnesota United anunció qué pasará con el colombiano en el club

Pep Guardiola, entrenador español - Foto: EFE
Pep Guardiola

Histórica selección confirma conversaciones con Pep Guardiola para ficharlo como su nuevo entrenador tras el Mundial

Selección Colombia celebrando - EFE
Selección Colombia

¿Ventaja para Colombia? Suiza perdería a su goleador para el decisivo partido ante la Tricolor

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La escritora E. Jean Carroll y el expresidente estadounidense Donald Trump (AFP)
Estados Unidos

Trump enfrenta duro golpe judicial: esta es la millonaria suma que deberá pagar por caso de la escritora E. Jean Carroll

EE. UU. anunció aranceles del 25% a Brasil - AFP
Aranceles

EE. UU. anunció aranceles del 25% a Brasil por prácticas comerciales “desleales” y Lula da Silva respondió: “Aranceles ilegales e impuestos arbitrariamente”

Nayib Bukele | Foto: EFE
El Salvador

"Lo amamos sin conocerlo": el mensaje enviado desde Venezuela a Nayib Bukele en medio de emergencia por terremotos

James Rodríguez - EFE
James Rodríguez

¿El fin de la carrera de James Rodríguez? Minnesota United anunció qué pasará con el colombiano en el club

Pep Guardiola, entrenador español - Foto: EFE
Pep Guardiola

Histórica selección confirma conversaciones con Pep Guardiola para ficharlo como su nuevo entrenador tras el Mundial

María Corina Machado - Foto: EFE
Mesa de diálogo

Los mecanismos de participación de María Corina dentro de las negociaciones “no están resueltos”

Edmundo González cuestiona la acción del régimen tras los terremotos - Fotos: AFP
Edmundo González

“Seguimos exigiendo lo que se sigue negando”: Edmundo González cuestiona al régimen por las irregularidades en la atención tras los devastadores terremotos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre