La UEFA estalla contra la FIFA por la idea de vender el Mundial: "El alma y la gobernanza del fútbol no son activos para negociar"

Según The Times, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tiene como objetivo vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados. Él sería una especie de comisionado de esta nueva empresa. La idea, que ha destacado The Times, ha provocado una reacción contundente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

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El organismo europeo, encabezado por Aleksander Ceferin, indicó, por medio de un comunicado publicado en X, que la propuesta que tiene en mente Infantino cruza una línea que nunca se debería traspasar, y menos en el fútbol.

"Esto cruza una línea que las instituciones que gobiernan el fútbol nunca deberían cruzar", aseguró la UEFA.

Asimismo, por medio de ese comunicado, la asociación también expresó que se toma este asunto con extrema seriedad e hizo un llamado a los diferentes actores del fútbol para que hagan lo mismo.

"La UEFA se lo toma extremadamente en serio. También debería hacerlo cada Asociación Nacional de Fútbol. También deberían hacerlo todos los actores involucrados: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todas las personas que se preocupan por el futuro de este deporte", se lee en el comunicado.

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En ese mismo sentido, la entidad aseguró que nadie tiene la potestad de vender el fútbol y que ninguno es su dueño.

"El alma y la gobernanza del fútbol no son activos para negociar, especialmente cuando no existe ninguna transparencia sobre quién obtiene beneficios económicos. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo", aseveró.

Según las informaciones, Infantino estaría considerando vender participaciones del Mundial a inversores privados por medio de una nueva empresa. Incluso, medios ingleses aseguran que ya se han firmado acuerdos preliminares en una operación que supondría más de 17.000 millones de euros.

Finalmente, según lo que se conoce hasta el momento, la FIFA mantendría una participación mayoritaria, mientras que los inversores privados podrían adquirir participaciones minoritarias por valor de miles de millones. De acuerdo con la información, el proceso estaría bajo el auspicio del banco JP Morgan y Donald Trump ya habría sido consultado sobre esta iniciativa. Además, The Times indica que Infantino podría convertirse en el gerente de la nueva entidad al finalizar su presidencia en el organismo mundial en 2031.