Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista de la historia en anotar en seis Mundiales

Cristiano Ronaldo hizo historia al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Mundiales, luego de marcar el gol que abría el marcador en el Partido de Portugal contra Uzbekistán del Grupo K de la Copa del Mundo 2026.

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El "Comandante" anotó a los seis minutos con un derechazo desde el centro del área que hizo estremecer el Houston Stadium, recinto en donde el gol le fue esquivo en su debut ante la República Democrática del Congo.

A sus 41 años, CR7 tiene en su haber un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018 y uno en Catar 2022 y, por ahora, uno en Norteamérica 2026 y supera en este registro al astro argentino Lionel Messi, quien anotó en todos menos en Sudáfrica.

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