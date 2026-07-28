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Martes, 28 de julio de 2026
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Régimen de Irán

Irán amenaza con vetar el paso por el estrecho de Ormuz a buques que acepten sus fondos congelados en el exterior

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz vistos desde Omán- Foto: EFE
Estrecho de Ormuz vistos desde Omán- Foto: EFE
Teherán reaccionó a la propuesta del presidente Donald Trump de indemnizar a las embarcaciones dañadas en el Golfo Pérsico.

Las fuerzas armadas del régimen de Irán lanzaron este martes una severa advertencia internacional, prohibiendo de forma definitiva el tránsito por el estrecho de Ormuz a las embarcaciones de cualquier país o empresa que acepte compensaciones económicas financiadas con los activos iraníes congelados en el exterior.

La medida es una respuesta directa a la reciente propuesta de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó echar mano de los fondos bloqueados a Teherán para reparar los daños sufridos por barcos y cargamentos durante los enfrentamientos armados en la región.

“Informamos a todas las empresas y países que acepten la propuesta de Trump y hagan uso de los activos iraníes bloqueados con este fin que, a partir de ahora, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no permitirán el tránsito de ninguno de sus buques por el estrecho de Ormuz”, afirmó el portavoz del Cuartel General Central Jatam Al Anbiya, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la agencia Tasnim.

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Las autoridades del régimen iraní calificaron la iniciativa de Washington como un “precedente incendiario” e ilegal al tiempo que acusaron a la Casa Blanca de mantener acciones de agresión para desestabilizar la zona.

Hay un nuevo choque verbal. Esto sucede en un momento de mucha tensión que comenzó a principios de julio. En ese momento, Teherán atacó algunos barcos comerciales. Lo hizo porque Omán había abierto una ruta marítima alternativa con el apoyo de Estados Unidos.

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Aunque los ataques cruzados se detuvieron en los últimos días, el tránsito por el estrecho de Ormuz por donde circula aproximadamente el 20 % del petróleo del mundo continúa severamente alterado debido al bloqueo naval instaurado por Irán desde el 12 de julio y el cerco marítimo de respuesta impuesto por Washington sobre puertos y navíos iraníes.

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